O nouă dronă a fost descoperită la Costineşti. Fragmente din aparatul de zbor, agăţate într-un post de salvamar

O nouă dronă a fost descoperită la Costineşti. Sursa foto: Antena 3 CNN

O nouă dronă a fost descoperită, vineri dimineaţă, la Costineşti, după ce, joi, scafandrii au scos din apă un alt aparat de zbor, aproape de plajă. De această dată, fragmente din dronă erau agăţate într-un post de salvamar. Autorităţile au intervenit şi au luat resturile de dronă de pe plajă.

Poliţia a intervenit la faţa locului. Zona a fost securizată, iar turiştii îndepărtaţi. Poliţiştii au restricţionat accesul pe plajă în zona cabinei salvamarului.

Turiştii au găsit, vineri, o nouă dronă la Costineşti şi au alertat autorităţile. Oamenii legii au intervenit pentru cercetări şi au securizat zona.

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Drona care plutea în apă, joi, nu avea explozibil

Drona care plutea joi dimineaţă în apropierea plajei de la Costineşti a fost scoasă din apă de scafandri. Specialiştii au verificat-o şi au aflat că aparatul de zbor nu transporta material explozibil. Drona a fost ridicată de Garda de Coastă, iar plaja era izolată, joi. Accesul turiştilor în zonă era interzis.

Reamintim că turiştii care se aflau, joi dimineaţă, pe plaja din Costineşti au alertat autorităţile în privinţa unei posibile drone care plutea aproape de mal. Pentru intervenţie au fost mobilizaţi polițiști, jandarmi, Garda de Coastă și ISU.