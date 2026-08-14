Cutremur, în noaptea de joi spre vineri, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

<1 minut de citit Publicat la 08:05 14 Aug 2026 Modificat la 08:05 14 Aug 2026

Cutremur înregistrat de un seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un seism cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în România, informează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 83,7km.

În ziua de 14 August 2026 la ora 02:06:21 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 83.7km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 37km S de Focsani, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 75km S de Buzau, 84km S de Bacau, 86km S de Barlad, 89km E de Brasov, notează sursa amintită.

Cutremur de 4,3 pe Richter, marţi

Un seism cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs marţi în județul Buzău. A fost cel mai puternic cutremur din ultimele luni din ţara noastră. Adâncimea la care s-a produs seismul a fost 133,2 km.

Seismul respectiv s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km est de Brașov, 62 km sud de Buzău, 66 km sud de Focșani, 76 km nord de Ploiești.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 14 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 4,5 pe Richter.