Nigel Farage și-a recâștigat mandatul, după alegerile-„farsă” din Clacton. Contele Cap-de-Tomberon a obținut cel mai bun scor al său

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Nigel Farage a fost declarat câștigătorul alegerilor parțiale din Clacton, vineri dimineață după ce a învins o serie de candidați excentrici și independenți într-o cursă boicotată de ceilalți candidați ai principalelor partide britanice.

Liderul Reform UK a câștigat cu 22.239 de voturi. Cel mai apropiat rival al său, un comediant care se prezintă sub numele de Contele Cap-de-Tomberon, s-a clasat al doilea cu 9.455 de voturi. Farage a obținut de această dată cu 1.014 voturi mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o deplasare de 17 puncte procentuale în favoarea sa, deși fără o concurență reală și la o prezență mult mai mică. Prezența la vot a fost de 44,37%.

Scrutinul special a fost declanșat chiar de Farage, prin demisie, pentru a scăpa de o investigație parlamentară pentru folosire inadecvată a banilor de campanie.

Populistul s-a confruntat cu tot mai multe întrebări privind o donație de cinci milioane de lire sterline (aproximativ 5,8 milioane de euro) primită de la antreprenorul din domeniul criptomonedelor Christopher Harborne înainte ca acesta să devină deputat de Clacton în 2024, precum și sprijinul primit din partea lui George Cottrell, condamnat pentru fraudă.

Farage a dat explicații diferite pentru acest sprijin și a prezentat alegerile, convocate în cadrul unei conferințe de presă dramatice în care a atacat principalele partide, drept o confruntare între „popor și establishment”, în care alegătorii din Clacton urmau să îl judece.

Cele două anchete parlamentare privind finanțele sale urmează să fie reluate în ciuda victoriei din alegerile parțiale, ceea ce deschide perspectiva unui nou test electoral pentru Farage în Clacton dacă se va constata că a încălcat regulile.

Vineri, Farage a rupt tradiția și a refuzat să participe la anunțarea rezultatelor la Clacton Leisure Centre. El le-a spus susținătorilor, într-un discurs ținut anterior în oraș, că nu va participa din cauza a ceea ce a numit o „campanie organizată pentru perturbarea și discreditarea” rezultatului.

Farage a declarat: „Nici vorbă să urc pe o scenă după ce am obținut o victorie categorică, o confirmare răsunătoare a tuturor lucrurilor pentru care am încercat să lupt și pentru care ați încercat și voi să luptați, doar ca să fiu înjosit și umilit de niște nimeni”.

Un miting de victorie programat ulterior la Clacton a fost, de asemenea, anulat.

Farage s-a temut că va arăta ridicol pe scenă la anunțarea rezultatelor, înconjurat de „armata” de farsori care l-au contracandidat tocmai pentru a-l umili.