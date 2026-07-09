Nigel Farage are un singur rival în alegerile anticipate, după ce şi-a dat demisia: Contele Cap de Tomberon

CNN: Farage a ajuns să se lupte cu un coș de gunoi. Sursa foto: colaj Profimedia

Se pare că un pariu politic a avut un efect contrar spectaculos. Atunci când Nigel Farage, liderul populist de dreapta din Marea Britanie, a anunțat că demisionează din funcția de parlamentar și declanșează alegeri parțiale, pe fondul unui val de acuzații privind averea sa, el a încercat să adopte o poziție de superioritate morală, declarând că alegătorii săi ar trebui să fie „judecătorii acțiunilor” sale, notează CNN. Însă adversarii politici obişnuiţi au spus că boicotează alegerile, astfel că singurul contracandidat mai cunoscut a rămas „Count Binface”, un comediant satiric deghizat într-un tomberon şi care se autointitulează în mediul online „politician spațial”.

În schimb, partidele rivale au catalogat acțiunile sale drept o manevră publicitară și au anunțat că nu vor participa la alegeri, lăsându-l drept principal adversar pe un comediant costumat în tomberon, a cărui platformă electorală include obligarea bicicliștilor care încalcă regulile de circulație să meargă pe monociclu.

Farage, liderul partidului Reform UK, se confruntă cu acuzații privind nedeclararea unor cadouri în valoare de milioane de lire sterline primite de la donatori bogați și face obiectul unei anchete a organismului parlamentar de supraveghere a conduitei. Acesta a negat orice acuzaţie.

Marți, el a demisionat din funcția de deputat de Clacton-on-Sea, circumscripția sa din sud-estul Angliei, pe fondul controversei tot mai mari legate de donații financiare nedeclarate.

El a prezentat această decizie ca pe o modalitate de a le permite locuitorilor din Clacton să-i decidă viitorul politic, în detrimentul „establishmentului” care, în opinia sa, urmărește să-l discrediteze.

„Am decis ca locuitorii din Clacton să fie cei care îmi judecă acțiunile”, a declarat Farage. „Voi lupta pentru a câștiga. Voi lupta pentru a continua revoluția politică începută de partidul Reform.”

Adversarii politici au anunţat că vor boicota alegerile

Însă decizia a fost rapid respinsă de adversarii săi politici obișnuiți. Principalele partide politice din Marea Britanie, Partidul Laburist (aflat la guvernare), Partidul Conservator (de dreapta) și Partidul Liberal-Democrat (de centru), au anunțat toate că vor boicota scrutinul de la Clacton.

Premierul britanic Keir Starmer, care a demisionat din funcția de lider al Partidului Laburist luna trecută, a calificat inițiativa drept o „manevră disperată”, în timp ce un purtător de cuvânt al lui Andy Burnham, considerat pe scară largă drept viitorul premier al țării, a descris-o drept un „truc menit să distragă atenția de la acuzații grave privind finanțatorii lui Farage”.

„Count Binface”, adversarul lui Farage

În absența adversarilor politici obișnuiți, singurele figuri care au ieșit în față până acum pentru a-l contracara pe Farage sunt neînsemnate.

Cea mai cunoscută dintre acestea este un bărbat supranumit în Marea Britanie „Count Binface”, un comic satiric care se autointitulează în mediul online „politician spațial”.

Binface, un personaj creat de scenaristul și comediantul Jon Harvey, candidează de ani de zile la alegerile din Marea Britanie. El se înscrie într-o lungă tradiție britanică a candidaților satirici care intră în competiție cu politicieni de marcă pentru a atrage atenția asupra absurdului situațiilor sau, pur și simplu, ca o strategie de promovare.

Binface, al cărui personaj și costum au devenit tot mai elaborate de-a lungul timpului, a ajuns cel mai cunoscut reprezentant al acestui gen.

„Începe jocul, Nige”, a postat Binface pe X, unde are peste 200.000 de urmăritori, după ce Farage s-a retras.

Ce şanse are Binface

Între timp, Binface a ajuns în centrul atenției presei britanice, unii comentatori speculând chiar că, deși sunt slabe șansele să-l învingă pe Farage, ar putea atrage un număr semnificativ de voturi de protest, depășind cu mult scorul său obișnuit, de obicei modest.

Într-o intervenție de miercuri la BBC Radio, comediantul a glumit, întrebându-se dacă politicienii care au refuzat să intre în cursă se temeau de el, și nu de Farage. „Fug speriați de bătrânul Binny sau cred că Nigel pune la cale vreo manevră vicleană?”, a declarat el.

Întrebat cu ce argumente va încerca să câștige simpatia locuitorilor din Clacton, comediantul a răspuns: „Nu sunt Nigel Farage”.