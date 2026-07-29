SUA finanțează un proiect de pământuri rare în Madagascar pentru a reduce dependența de China

2 minute de citit Publicat la 23:40 29 Iul 2026 Modificat la 23:40 29 Iul 2026

Neodim, în tabelul periodic. Metal din grupa pământurilor rare, aflat în seria lantanidelor, cu numărul atomic 60 și simbolul chimic Nd, de la grecescul neos didymos, însemnând „geamăn nou”. Este folosit pentru lasere și magneți de mare putere. sursa foto: Getty

Statele Unite susțin proiectul de pământuri rare Ampasindava din Madagascar, ca parte a strategiei lor de a slăbi dominația rivalilor în lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, a anunțat Departamentul de Stat, subliniind eforturile Washingtonului de a dezvolta surse alternative de minerale aflate în prezent, în mare parte, sub controlul Chinei, scrie Reuters.

Proiectul scoate în evidență o dinamică în schimbare în sectorul mineralelor critice din Africa, unde companiile chineze au dominat multă vreme investițiile în cupru, cobalt și litiu. Unele dintre cele mai importante proiecte de pământuri rare de pe continent apar acum cu sprijin american și, mai larg, occidental.

Harena Rare Earths, companie listată la Londra, proprietară și dezvoltatoare a proiectului Ampasindava, evaluat la aproximativ 150 de milioane de dolari, a anunțat săptămâna trecută că U.S. International Development Finance Corporation (DFC) a alocat până la 4,48 milioane de dolari pentru lucrări la o instalație-pilot, teste de laborator și programe de mediu, deschizând calea unei posibile finanțări viitoare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că strategia Washingtonului privind mineralele critice în Africa urmărește creșterea investițiilor americane în sectoare miniere dominate multă vreme de „investiții opace și prădătoare din partea adversarilor noștri”.

„Madagascarul se încadrează în această strategie și vedem oportunități în întreaga țară de a spori investițiile americane și cele aliniate SUA în sectorul mineralelor critice”, a precizat purtătorul de cuvânt, într-un răspuns transmis prin e-mail la întrebările Reuters.

China domină extracția și procesarea pământurilor rare la nivel mondial și a folosit în ultimii ani restricțiile la export pentru a-și sublinia influența asupra lanțurilor de aprovizionare esențiale pentru vehiculele electrice, turbinele eoliene, electronice și sistemele de apărare.

Opțiuni de procesare în SUA și Europa

Zăcământul de argilă ionică de la Ampasindava este bogat în neodim, praseodim, disprosiu și terbiu, elemente vitale pentru fabricarea magneților permanenți, esențiali în aplicații de apărare precum avioanele de vânătoare și sistemele de rachete ghidate cu precizie, spune Harena.

Se estimează că proiectul va produce anual circa 4.000 de tone de oxizi de pământuri rare, dintre care 1.700 de tone de pământuri rare de mare valoare pentru magneți, NdPr și DyTb, a precizat compania.

Andrew Murphy, președintele executiv al Harena, a declarat luni pentru Reuters că firma solicită un permis de exploatare și speră să obțină aprobarea „în următoarele câteva săptămâni”.

Ministerul minelor din Madagascar nu a răspuns imediat solicitărilor de a comenta.

Harena își propune să înceapă producția la Ampasindava până la jumătatea lui 2028 și analizează opțiuni de procesare în SUA și Europa, a spus Murphy, menționând MP Materials, USA Rare Earths și Solvay printre posibilii parteneri de rafinare.

Deși angajamentul DFC este relativ modest, Murphy a spus că acesta ar putea deschide calea unui sprijin american mai consistent, pe măsură ce proiectul de aproximativ 150 de milioane de dolari avansează spre etapa de construcție.

Un oficial al DFC a declarat că agenția ar putea lua în calcul un sprijin suplimentar pentru proiect, sub rezerva verificărilor și aprobărilor necesare, dar a refuzat să discute despre o posibilă finanțare.