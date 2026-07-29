Iranul a vrut să atace un port ucrainean la Marea Neagră cu rachete balistice, după atacul asupra unui petrolier iranian la Caspică

1 minut de citit Publicat la 23:37 29 Iul 2026 Modificat la 23:37 29 Iul 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Iranul a analizat posibilitatea de a ataca unul dintre porturile maritime ale Ucrainei, ca răspuns la lovirea unei nave iraniene în Marea Caspică, au declarat pentru The New York Times surse iraniene și occidentale familiarizate cu situația. Potrivit acestora, regimul ar fi putut folosi o rachetă balistică dotată cu un focos de mici dimensiuni, deoarece atacul urma să fie „simbolic și să provoace pagube limitate”.

Autoritățile iraniene sperau că incidentul se va încheia astfel, însă oficialii occidentali au avertizat asupra caracterului imprevizibil al reacției Ucrainei și a riscului declanșării unui război mai amplu. În cele din urmă, contactele diplomatice au permis reducerea tensiunilor și convingerea Iranului să renunțe la planul inițial, au precizat sursele citate de NYT.

În acest context, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a discutat la telefon cu șeful diplomației ucrainene, Andrii Sibiha, despre atacul asupra navei iraniene.

Potrivit lui Araghchi, Sibiha l-a asigurat că atacul nu fusese intenționat și că autoritățile de la Kiev nu urmăresc escaladarea situației.

„Nici Iranul nu urmărește escaladarea, dar a precizat clar că orice atac asupra cetățenilor sau intereselor noastre este inacceptabil. Pagubele trebuie despăgubite”, a scris Araghchi într-o postare pe Twitter.

La rândul său, Sibiha a afirmat că, în discuția cu ministrul iranian, a cerut „evitarea oricăror acțiuni care ar putea provoca o escaladare” și a declarat că Ucraina „nu a urmărit niciodată să atace nave civile”.

Atacul de la Marea Caspică

Forțele armate ucrainene au atacat, pe 25 iulie, o navă comercială iraniană în Marea Caspică. O persoană a murit, iar alta a fost rănită.

Ministerul iranian de externe l-a convocat ulterior pe însărcinatul cu afaceri ucrainean, căruia i-a transmis un protest față de politica „nesăbuită și ostilă” a Kievului.

Araghchi a calificat atacul ucrainean drept o încălcare a Cartei ONU și a susținut că acesta urmărea atragerea Europei în războiul dintre Iran și SUA.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baghaei, a susținut că Ucraina și țările care o sprijină trebuie să răspundă pentru atac și că acțiunile armatei ucrainene nu vor rămâne fără răspuns.

Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au lovit în Marea Caspică nave folosite pentru transportul de încărcături militare din Iran către Rusia.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că navele vizate erau Port Olya 2 și Begey, precizând că ambele se află sub sancțiuni internaționale. Ulterior, serviciul și-a modificat postarea.