„Orice procuror care are sânge” ar putea să-l pună sub acuzare pe Bolojan, spune fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu

Petre Lăzăroiu și Ilie Bolojan. sursa: colaj foto captură video Antena 3 CNN / Agerpres

România funcționează, în acest moment, cu un Executiv pe care fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, îl consideră lipsit de dreptul legal de a mai lua decizii majore – de la ordonanțe de urgență până la legea salarizării. Într-un interviu la Sinteza Zilei, Lăzăroiu a precizat că, dacă premierul și miniștrii interimari continuă să guverneze după expirarea termenelor constituționale, faptele lor se pot încadra penal, iar deznodământul poate fi punerea sub acuzare și chiar arestarea acestora.

Discuția a pornit de la mecanismul salarizării și de la distincția, din punct de vedere juridic, dintre un spor permanent și o compensație condiționată. Lăzăroiu explică faptul că o compensație poate fi acordată sau retrasă în funcție de circumstanțe, tocmai pentru că nu are caracterul de permanență al unui spor integrat în salariu: „Una este sporul care intră în salariu, cu caracter de permanență. Asta este o compensație care depinde de factori, prin urmare se poate. Deci cei care au gândit-o, au gândit-o”.

Lăzăroiu susține că actualul Guvern nu are baza legală de a promova legea salarizării – și că insistența de a merge înainte cu ea are consecințe:

Întrebat cât de clar este acest lucru, având în vedere că Executivul avansează totuși cu proiectul, fostul judecător spune că dacă însăși Constituția interzice un act, iar acel act atrage răspunderea penală, atunci consecința firească nu este doar nulitatea, ci și pușcăria.

„Penaliștii spun foarte clar: luăm faptele și vedem unde ne încadrăm. Și sunt avocați care spun foarte clar: domnule, asta e o uzurpare de funcție. Eu spun că este și un abuz în serviciu. Faptul că totuși are competența să gestioneze treburile până când vine noul guvern... Da, e uzurpare de funcție clară, nu mai discutăm”, a declarat fostul judecător.

Acesta mai spune că cineva trebuie să acționeze – mai exact, să sesizeze organele de urmărire penală prin plângere.

Lăzăroiu apreciază că responsabilitatea revine Ministerului Public, singura instituție care poate declanșa mecanismul.

„Cineva trebuie să lucreze, și acest cineva este Ministerul Public. Ministerul Public trebuie să ia tancul, cu armele, ca să spun așa, și să facă ceva, pentru că așa ceva nu se poate”, mai spune el.

Întrebat cine ar avea bază legală să pună sub acuzare pentru uzurpare de funcție și abuz în serviciu, fostul judecător a declarat că „orice procuror care are sânge” ar putea formula o astfel de plângere penală, iar posibilitatea ca premierul Bolojan și miniștrii să ajungă arestați este reală.

De asemenea, întrebat dacă, în calitate de magistrat, ar considera că actuala criză se poate încheia prin punerea sub acuzare, Lăzăroiu a răspuns că da, așa s-a încheia criza politică.

Fostul judecător nominalizează categoriile de persoane care ar putea fi puse sub acuzare. În primul rând premierul; în al doilea rând, miniștrii interimari. El distinge două tipuri de interimat: cei prinși de moțiunea de cenzură pe funcția respectivă, care rămân până la formarea noului guvern, și cei desemnați interimar înainte de moțiune, prin plecarea miniștrilor PSD. Pentru aceștia din urmă, termenul constituțional este strict.

„Perioada de interimat nu poate depăși 45 de zile. Constituția e clară, este un text expres”, a adăugat el.