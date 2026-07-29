A fost convocată o nouă sesiune extraordinară a Senatului pe 4-6 august: Strategia pentru Biodiversitate, pe ordinea de zi

Ședință în plen a Senatului. sursa foto: Agerpres

O nouă sesiune extraordinară a Senatului a fost convocată în perioada 4 - 6 august pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii, un jalon esenţial din PNRR în valoare de aproximativ 1 miliard de euro, a anunţat miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, notează Agerpres.

„În această seară (miercuri – n.r.), am convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în perioada 4 - 6 august. Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii - jalon esenţial în PNRR, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de euro”, a scris Abrudean pe Facebook.

Senatorii se vor întruni, de asemenea, şi joi, începând cu ora 16:00, într-o şedinţă de plen în care urmează să voteze, printre altele, proiectele privind jaloanele PNRR - adoptate în cursul zilei de miercuri de Camera Deputaţilor, în calitate de primă cameră sesizată.