Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura ofertă primită de la companie a fost reprogramarea zborului

1 minut de citit Publicat la 23:41 27 Iul 2026 Modificat la 23:41 27 Iul 2026

Svetlana Grković cu soțul ei, Ljubiša Karović, în vacanță în Grecia. Imagine din 26 iunie 2026. Sursa foto: Facebook/ Ljubiša Karović

Ljubisa Karovic, pasagerul care a fost aspirat parțial prin geamul unui avion Ryanair în timpul zborului, susține că, la mai bine de două săptămâni de la incident, compania aeriană nu i-a oferit decât posibilitatea de a-și reprograma zborul, potrivit The Independent.

Ljubisa Karovic spune că reprezentanții Ryanair nu l-au contactat direct după incident.

„Tot ce am primit au fost câteva e-mailuri trimise fiului meu, care a rezervat biletele, în care eram întrebați dacă vrem să reprogramăm zborul și cum mă simt. Nimeni din companie nu m-a sunat sau nu și-a exprimat îngrijorarea”, a declarat acesta.

Bărbatul poartă acum un guler cervical și va avea nevoie de acesta timp de cel puțin șase săptămâni.

Ljubisa Karovic, în vârstă de 61 de ani, a suferit răni la gât și la umăr după ce geamul aeronavei s-a spart la o altitudine de aproximativ 6.000 de metri, în timpul zborului FR1879, care efectua cursa dintre Salonic (Grecia) și Memmingen, în apropiere de München (Germania), pe 10 iulie.

Soția lui, Svetlana Grković Maksimović, a povestit pentru BBC Serbia că ea și alți doi pasageri l-au ținut de picioare timp de câteva minute, pentru a-l putea trage înapoi.

Bărbatul a fost dus la spital după ce avionul a aterizat de urgență.

Mai mulți pasageri au declarat pentru presa locală că au auzit „un fel de explozie” la bord.

Aeronava era operată de Malta Air, subsidiară a Ryanair.

Șeful companiei aeriene a declarat ulterior că incidentul ar fi putut fi provocat de o avarie la motor produsă de un „obiect străin”.

Michael O’Leary a declarat că primele verificări după incidentul din 10 iulie, petrecut pe o cursă între Grecia și Germania, indică această posibilitate.

Potrivit lui, „pare să fi fost vorba despre o avarie provocată de un obiect străin la motor, la decolarea de la Salonic”, dar a subliniat că, deocamdată, acest lucru nu poate fi spus „definitiv”.

Șeful Ryanair a insistat că motorul avionului Boeing 737, vechi de 18 ani, fusese verificat și revizuit complet în ultimii doi ani.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA, NTSB, investighează cazul. O’Leary a spus că un raport preliminar ar urma să fie publicat în curând.