Gazele naturale din Cipru ar putea alimenta Europa în prima jumătate a lui 2028. UE caută noi surse de energie

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Consumatorii europeni ar putea începe să beneficieze de gaze naturale dintr-un zăcământ submarin aflat în largul Ciprului încă din martie 2028, a declarat ministrul energiei din această țară, relatează site-ul ekathimerini.com. Michael Damianos a afirmat că estul Mediteranei devine rapid o sursă alternativă de energie pentru statele europene, în condițiile în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei și instabilitatea din Orientul Mijlociu obligă Europa să caute noi surse de aprovizionare.

Damianos a precizat că TotalEnergies din Franța și Eni din Italia au luat luna trecută decizia finală de a începe dezvoltarea zăcământului de gaze naturale Cronos, aflat în largul coastei sudice a Ciprului. Proiectul va marca prima livrare de gaze din zăcămintele est-mediteraneene către piețele europene.

„Este important pentru Europa în acest moment, din cauza războiului din Ucraina și a situației din Orientul Mijlociu, ca Ciprul să devină o sursă alternativă de gaze”, a declarat Damianos pentru Associated Press, într-un interviu acordat vineri.

Potrivit calendarului stabilit de consorțiul Eni-TotalEnergies, lucrările la o conductă care va lega Cronos de infrastructura existentă a uriașului zăcământ egiptean de gaze naturale Zohr, aflat la 105 kilometri distanță, vor începe în cursul acestui an și vor dura până la 18 luni.

După finalizarea conductei, gazele vor fi transportate la instalația de procesare din Damietta, pe coasta de nord a Egiptului, unde vor fi lichefiate pentru a putea fi transportate cu navele către Europa.

Transportarea gazelor din Cronos către Egipt pentru procesare a fost considerată cea mai viabilă variantă din punct de vedere economic. Costul este estimat la aproximativ două miliarde de dolari, echivalentul a 1,73 miliarde de euro, adică aproximativ jumătate din suma necesară pentru dezvoltarea altor zăcăminte din apele cipriote, datorită apropierii de infrastructura deja existentă.

Deși acordul prevede ca toate cele peste aproximativ 85 de miliarde de metri cubi de gaze din Cronos să fie destinate Europei, acesta include o clauză potrivit căreia aproximativ o cincime din volum ar putea fi folosită pentru a acoperi o parte din necesarul intern de energie al Egiptului.

„Este o rezervă mică”, a spus Damianos. „Veniturile noastre ca țară nu vor fi uriașe, așa că importanța sa nu constă în bani, ci în faptul că vom începe să fim producători și vom avea primele livrări de gaze”.

Cronos este unul dintre cele șase zăcăminte de gaze naturale descoperite până în prezent în Zona Economică Exclusivă a Ciprului, în largul coastei sudice. Două dintre acestea, Glaucus și Pegasus, conțin împreună aproximativ 195 de miliarde de metri cubi de gaze.

ExxonMobil a primit licența

ExxonMobil și partenerul său QatarEnergy, care au primit licențe pentru dezvoltarea celor două zăcăminte, estimează că producția de gaze din Glaucus și Pegasus va începe până în 2033.

„Putem spune că Exxon este genul de companie care își respectă termenele și, uneori, livrează chiar mai devreme”, a declarat Damianos.

Oficialul cipriot a precizat că ExxonMobil intenționează să își extindă activitățile de explorare în largul Ciprului și ar urma să primească o licență suplimentară pentru căutarea hidrocarburilor.

Un alt zăcământ de gaze, Aphrodite, a fost primul descoperit în largul Ciprului, în urmă cu aproximativ 15 ani, și conține o cantitate estimată la aproximativ 159 de miliarde de metri cubi de gaze.

Damianos a declarat că o decizie finală a consorțiului condus de Chevron privind dezvoltarea zăcământului este așteptată în vara anului 2027. O conductă va lega direct zăcământul de instalațiile din Egipt, pentru aprovizionarea pieței interne egiptene, potrivit unui acord încheiat cu Chevron.

O parte din zăcământul Aphrodite se află în apele israeliene, iar autoritățile speră ca un arbitru să stabilească până luna viitoare procentul care îi revine Israelului.

Un proiect separat de interconectare electrică vizează legătura cu Israelul

Damianos a salutat și intrarea companiei franceze de investiții Meridiam printre susținătorii proiectului Great Sea Interconnector, un cablu electric care va conecta rețeaua energetică europeană cu cea a Ciprului și, ulterior, cu Israelul.

Proiectul ambițios nu doar că ar pune capăt izolării energetice a Ciprului și Israelului, ci ar reprezenta și o componentă importantă a inițiativei IMEC, noul coridor energetic și comercial către Golf și India pe care Uniunea Europeană încearcă să îl dezvolte.

Proiectul este blocat în prezent de probleme administrative legate de costul său real, care ar putea depăși estimarea anterioară de 2,2 miliarde de dolari. Un raport al Băncii Europene de Investiții, așteptat în următoarele luni, ar urma să ofere o imagine mai clară asupra costurilor.

Acest aspect este important pentru Cipru deoarece, potrivit acordului existent, consumatorii ciprioți de energie ar trebui să suporte până la 63% din costurile de construcție ale cablului, ceea ce ar însemna o creștere semnificativă a prețurilor la electricitate.

Damianos a afirmat că sunt căutate investiții private suplimentare pentru a reduce această povară asupra consumatorilor ciprioți și că este analizată și posibilitatea acordării unor fonduri europene suplimentare. UE a alocat deja 760 de milioane de dolari, echivalentul a 658 de milioane de euro, pentru proiect.

„Este un proiect foarte important pentru Europa, deoarece conectează Ciprul, care este izolat, la rețeaua electrică europeană. Iar ideea este ca ulterior să continuăm și să realizăm legătura cu Israelul”, a declarat Damianos.