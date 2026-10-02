Kievul pregătește o nouă lege pentru educația minorităților, la cererea Ungariei. Peter Magyar ar putea debloca aderarea la UE

3 minute de citit Publicat la 16:09 02 Oct 2026 Modificat la 16:09 02 Oct 2026

Ungaria și Ucraina sunt aproape de încheierea unei dispute de lungă durată privind drepturile etnicilor maghiari. Foto: Profimedia Images

Kievul va propune o nouă lege privind drepturile minorităților în domeniul educației, iar votul este așteptat în octombrie. Budapesta a blocat negocierile de aderare la UE până când Ucraina va adopta legile convenite în cadrul unui plan în 11 puncte privind drepturile maghiarilor din Transcarpatia, potrivit Euronews.

Ungaria și Ucraina sunt aproape de încheierea unei dispute de lungă durată privind drepturile etnicilor maghiari din Ucraina, ceea ce ar putea elimina un obstacol major din relațiile dintre Budapesta și Kiev.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat puternic în timpul mandatului lui Viktor Orbán, al cărui guvern s-a confruntat în repetate rânduri cu Kievul pe tema Ucrainei și a blocat progresele acesteia către aderarea la Uniunea Europeană. Succesorul său, Péter Magyar, a încercat să repare relațiile de când a preluat funcția în mai, însă drepturile etnicilor maghiari din regiunea ucraineană Transcarpatia rămân o sursă de tensiune.

În iunie, cele două țări au convenit asupra unui plan în 11 puncte pentru consolidarea drepturilor minorităților. Ungaria a răspuns permițând deschiderea a două clustere de negociere în cadrul negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

Budapesta a blocat însă progresele ulterioare, insistând ca parlamentul Ucrainei, Rada Supremă, să adopte mai întâi legislația prevăzută în acord. Legile ar urma să fie adoptate până la sfârșitul anului.

„Vicepremierul Ucrainei, Vsevolod Chsentsov, m-a informat personal că un proiect de lege privind drepturile educaționale ale minorităților naționale va fi înaintat parlamentului ucrainean. Salutăm acest pas”, a declarat ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, pe rețelele sociale.

„Ungaria rămâne interesată de dialog și de rezultate concrete în viața de zi cu zi a comunității maghiare din Transcarpatia”, a adăugat ea.

Acordul ar putea reduce tensiunile

Progresul vine la doar două săptămâni după o nouă escaladare a conflictului dintre cele două guverne.

Magyar și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, s-au confruntat pe tema inițiativei regionale de dezvoltare C8 a lui Zelenski, Sybiha acuzându-l pe liderul ungar că urmează pașii lui Orbán, după ce Magyar a spus că Ungaria a fost inclusă în inițiativă împotriva voinței sale.

Un proiect de lege privind drepturile lingvistice și culturale urmează să fie prezentat Radei mai târziu în octombrie. Kievul nu a comentat oficial cele mai recente evoluții.

Publicația ucraineană LIGA.net a relatat că experți din cele două țări au purtat în această săptămână negocieri intense și au convenit asupra prevederilor din planul în 11 puncte pe care Kievul le poate pune în aplicare.

Dániel Hegedűs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană, a declarat pentru Euronews că această evoluție ar putea contribui la inversarea tendințelor negative recente din relațiile bilaterale, dar că legislația s-ar putea confrunta în continuare cu obstacole în Rada Supremă.

„În condițiile absenței unor majorități stabile în Rada Supremă, adoptarea legislației în octombrie este un obiectiv ambițios și un test real pentru capacitatea administrației ucrainene de a-și recâștiga controlul politic asupra unor probleme de importanță strategică pentru integrarea europeană a țării”, a declarat Hegedűs.

Acordul privind minoritățile, esențial pentru parcursul european

Magyar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski plănuiseră anterior să se întâlnească, însă liderul ungar a condiționat întrevederea de progresele în privința drepturilor minorităților.

Și opinia publică din Ungaria complică situația. După ani de ostilitate față de Ucraina în timpul guvernării lui Orbán, alegătorii conservatori rămân reticenți față de apropierea de Kiev. Pe de altă parte, apărarea drepturilor etnicilor maghiari din afara țării este, de asemenea, populară în rândul conservatorilor, ceea ce i-ar putea oferi lui Magyar spațiu pentru a ajunge la un acord.

Dacă Ucraina adoptă pachetul legislativ privind minoritățile, Ungaria și-ar putea ridica veto-ul asupra deschiderii unor noi capitole în negocierile de aderare ale Kievului la UE.

„Rămâne de văzut dacă adoptarea legii va asigura sprijinul Ungariei pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere sau doar a unora dintre ele”, a declarat Hegedűs.

„În cel mai favorabil scenariu, adoptarea legii privind minoritățile și sprijinul Ungariei pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere ar putea marca începutul unei noi ere în relațiile dintre cele două țări.”

El a adăugat că aprobarea pachetului privind minoritățile în Ucraina „ar face mai dificilă menținerea blocajului de către Budapesta și ar crește semnificativ costul politic al acestuia la nivel european”.