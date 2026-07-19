Ungaria pune frână negocierilor de aderare la UE pentru Ucraina. Decizia Budapestei a blocat și procesul pentru R. Moldova

1 minut de citit Publicat la 12:00 19 Iul 2026 Modificat la 12:06 19 Iul 2026

Ungaria a refuzat să aprobe începerea procedurilor pentru deschiderea clusterelor de negociere 2 și 3 cu Ucraina. FOTO: Profimedia Images

Ungaria a refuzat să aprobe începerea procedurilor pentru deschiderea clusterelor de negociere 2 și 3 cu Ucraina, în timpul reuniunii Grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene pentru extindere, COELA, desfășurată vineri, scrie eurointegration.com.

Budapesta a acceptat începerea procesului pentru clusterul 3 în cazul Republicii Moldova, însă propunerea nu a primit sprijinul majorității statelor membre, astfel că nu a fost adoptată nicio decizie, a transmis corespondentul publicației Ukrainska Pravda Europeană la Bruxelles, citând surse din cadrul Uniunii Europene.

Ungaria a fost de acord cu începerea procedurilor pentru deschiderea clusterului 3 în cazul Republicii Moldova, dar nu a susținut aceeași măsură pentru Ucraina. În cele din urmă, procesul a rămas blocat pentru ambele țări.

"COELA a discutat astăzi rezultatele evaluării pentru clusterele 2 și 3 în cazul Ucrainei și al Republicii Moldova, cu scopul de a le aproba și de a trimite ambelor state scrisori oficiale prin care să li se solicite prezentarea pozițiilor de negociere. Ungaria a dat însă undă verde doar pentru trimiterea scrisorii către Republica Moldova privind clusterul 3", a declarat una dintre sursele publicației.

Mai mulți reprezentanți ai statelor membre s-au opus însă separării Ucrainei de Republica Moldova în cadrul negocierilor de aderare și nu au susținut varianta propusă.

În lipsa unui consens, s-a decis ca aprobarea rezultatelor evaluării pentru clusterele 2 și 3 în cazul celor două țări să fie discutată din nou la următoarea reuniune COELA, programată miercuri, 22 iulie.

Reuniunea din 22 iulie va fi ultima ședință a Grupului de lucru al Consiliului UE pentru extindere înaintea vacanței de vară.

Prima întâlnire a experților în domeniul extinderii organizată la Bruxelles după vacanță este programată pentru 1 septembrie.

Uniunea Europeană a deschis în 14 iulie clusterul 6 de negociere cu Ucraina, intitulat "Relații externe". Vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană, Olga Stefanișina, a dat atunci asigurări că deschiderea celorlalte patru clustere nu va fi amânată până după vacanța de vară.

Uniunea Europeană a publicat și documentul care conține poziția sa comună privind criteriile necesare pentru închiderea negocierilor cu Ucraina în cadrul clusterului 6.

Ungaria blocase anterior, la nivel tehnic, deschiderea clusterelor 2-6 pentru Ucraina. Budapesta a acceptat însă, într-un timp relativ scurt, să ridice veto-ul în cazul clusterului 6.