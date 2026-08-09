Dilema lui Trump. Are două variante pentru Iran și nu știe pe care să o aleagă. "Un meniu de opțiuni proaste"

Războiul președintelui Donald Trump împotriva Iranului a intrat în a șasea lună, iar valul de amenințări și negocieri diplomatice din această săptămână arată cât de dificilă a devenit poziția liderului de la Casa Albă. FOTO: Getty Images

Războiul președintelui Donald Trump împotriva Iranului a intrat în a șasea lună, iar valul de amenințări și negocieri diplomatice din această săptămână arată cât de dificilă a devenit poziția liderului de la Casa Albă. Trump încearcă să scoată Statele Unite dintr-un conflict tot mai nepopular, despre care spunea inițial că va dura doar câteva săptămâni, scrie Reuters.

Trump trebuie să aleagă între un acord interimar negociat de Iran și Oman, care i-ar oferi Teheranului un control asupra Strâmtorii Ormuz pe care nu îl avea înainte de război, și o escaladare a conflictului, așa cum a amenințat în repetate rânduri.

Prima variantă ar reprezenta, potrivit analiștilor, cea mai importantă concesie făcută Iranului de la primul atac din 28 februarie. Un astfel de acord ar oficializa, cel puțin temporar, un rol al Iranului în controlul unei rute esențiale pentru transportul petrolului, lucru pe care administrația Trump promisese să îl împiedice.

A doua variantă ar însemna, cel mai probabil, un nou val de atacuri aeriene. Această opțiune ar putea avea însă costuri politice mari pentru Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie și nu pare să ofere șanse mai mari de succes decât bombardamentele anterioare, care nu au reușit să forțeze Teheranul să capituleze.

Trump ar putea alege și să păstreze situația actuală. Asta ar însemna continuarea blocadei porturilor iraniene și lovituri de răspuns ori de câte ori transporturile maritime ar fi atacate. Nici această variantă nu i-ar oferi însă o ieșire clară dintr-un război despre care prezisese că se va termina până la jumătatea lunii aprilie.

"Este un meniu de opțiuni proaste, dar Trump poate că a ajuns la concluzia că nu poate lăsa acest război să continue la nesfârșit", a spus Aaron David Miller, fost negociator pentru Orientul Mijlociu în administrații democrate și republicane. "Ceva trebuie să se schimbe, iar asta ar putea însemna recunoașterea unei noi realități iraniene în strâmtoare."

Răspunzând întrebărilor Reuters, un oficial american a declarat, sub protecția anonimatului, că orice rute maritime "temporare" ar trebui să funcționeze „fără niciun obstacol” și fără ca vreo parte să controleze tranzitul.

Controlul asupra transportului maritim

Secretarul de stat american Marco Rubio a insistat că Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate, trebuie să rămână o cale navigabilă internațională deschisă, fără control iranian și fără taxe.

Trump a contrazis însă în trecut unele dintre declarațiile lui Rubio despre război, iar analiștii spun că acest lucru s-ar putea întâmpla din nou.

În condițiile în care prețul benzinei este ridicat în SUA, popularitatea președintelui este scăzută, iar războiul este profund nepopular în rândul americanilor, spațiul de manevră al lui Trump este tot mai redus, spun experții.

Pe măsură ce conflictul s-a prelungit, amenințările lui Trump nu au reușit să forțeze Iranul să facă pași înapoi. Analiștii cred că devine tot mai posibil ca tocmai președintele american să fie cel obligat să facă cele mai mari compromisuri.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz este văzută ca o condiție necesară pentru reluarea negocierilor dintre Iran și SUA. Administrația Trump vrea ca discuțiile să se concentreze în principal asupra programului nuclear iranian, principalul obiectiv declarat al campaniei militare.

Rămâne însă întrebarea dacă Statele Unite ar accepta un acord negociat între Iran și Oman, cele două țări aflate de o parte și de alta a strâmtorii.

Termenii propuși i-ar oferi Teheranului un anumit control asupra navelor care intră în Golf prin Strâmtoarea Ormuz, au declarat pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali. Trump a spus că un acord pentru redeschiderea rutei este aproape, însă oficialii iranieni afirmă că mai sunt detalii de stabilit.

Chiar dacă Iranul și Omanul ajung la un acord și discuțiile dintre Washington și Teheran sunt reluate, experții sunt sceptici în privința șanselor unui acord de pace definitiv. Memorandumul semnat de SUA și Iran în iunie s-a destrămat rapid, iar înțelegerea preliminară oferea Iranului și o reducere a sancțiunilor, ceea ce a atras critici din partea unor republicani.

Oficialii administrației Trump au început să accepte tot mai mult ideea că războiul ar putea continua, într-o formă sau alta, până la alegerile de la jumătatea mandatului, a declarat un oficial al Casei Albe sub protecția anonimatului. În unele state, votul anticipat începe încă din septembrie.

Acest lucru ar aduce noi riscuri politice pentru Trump, care și-a construit campania pentru al doilea mandat pe promisiunea de a evita intervențiile externe și de a se concentra pe problemele economice ale americanilor, în timp ce Partidul Republican încearcă să își păstreze controlul asupra Congresului.

Un oficial american a declarat pentru Reuters că deciziile lui Trump privind Iranul nu sunt influențate de "sondajele de opinie care se schimbă permanent".

Principalele obiective ale războiului nu au fost atinse

Deși Trump a susținut în repetate rânduri că a obținut victorii importante prin eliminarea unor lideri iranieni și prin slăbirea capacităților militare ale Teheranului, majoritatea analiștilor consideră că președintele nu și-a atins multe dintre obiective.

Trump a declarat sâmbătă că a anulat planurile pentru noi atacuri de amploare după ce partenerii din Orientul Mijlociu i-au cerut să mai ofere o șansă diplomației. În același timp, a amenințat că va lovi puternic dacă negocierile vor eșua.

Unii analiști cred că această retragere ar putea fi legată și de îngrijorările privind scăderea stocurilor americane de rachete. Trump a negat însă că Statele Unite ar avea probleme cu muniția.

Chiar și așa, miercuri, Trump a transmis un nou mesaj contradictoriu Iranului. "Aș prefera să ajungem la un acord, pentru că nu vreau să omor oameni", a spus el la un miting în Las Vegas. "Dar, la un moment dat, o vom face."

Iranul i-a avertizat pe aliații SUA din Golf că orice nou atac american ar duce la represalii împotriva infrastructurii lor energetice, au declarat cinci surse familiarizate cu discuțiile.

Jonathan Panikoff, fost oficial american de informații pentru Orientul Mijlociu, a spus că China, Rusia și Coreea de Nord urmăresc cu atenție situația. "Ei învață care sunt limitele Statelor Unite pentru anii care urmează", a spus Panikoff.

Chiar și unii dintre susținătorii unei linii dure față de Iran, care au sprijinit în mare parte războiul lui Trump, recomandă acum prudență.

"Republica Islamică încearcă să îl împingă pe președintele Trump într-o situație în care pierde indiferent ce alege înainte de noiembrie", a scris pe X Behnam Ben Taleblu, de la Foundation for the Defense of Democracies, un think tank din Washington cunoscut pentru poziția sa dură față de Iran. Administrația Trump ar trebui să evite "să se grăbească" și să înțeleagă mai bine "unde Statele Unite au influență și unde nu", a spus el.