„Operațiunea Matrioșca”. Rusia a pornit o ofensivă dură împotriva Franței și Germaniei, cu fake-uri și înscenări, înainte de alegeri

Ulrich Siegmund (dreapta), principalul candidat AfD, și Alice Weidel (stânga), copreședinta partidului. Foto: Getty Images

Rusia lucrează intens la noua campanie de dezinformare și influență pentru alegerile regionale germane din toamnă, la care speră să obțină un nou pion important pentru planurile sale de război informațional contra Europei. Acel pion este partidul extremist AfD, care este dat favorit de sondaje să formeze noul guvern federat din landul Saxonia-Anhalt după alegerile regionale. Rușii nu au renunțat nici la Franța, unde speră la victoria unui candidat extremist care să aducă țara în tabăra regimurilor pro-ruse.

Financial Times scrie că Rusia folosește utilizatorii de rețele sociale americani MAGA pentru a amplifica mesaje de dezinformare și influență, conform oficialilor din domeniul securității.

Tactica se bazează pe postări scrise în limba engleză, diseminate apoi pe platforme precum Twitter-ul lui Elon Musk. Ele au scopul să influențeze votanții germani spre a susține partidul extremist Alternativa pentru Germania.

Este vorba de o tactică diferită folosită de ruși pentru a influența alegerile germane. În trecut, Kremlinul țintea direct publicul german.

Nu doar Germania este țintă, însă, ci și Franța. Recent, trei candidați la alegerile prezidențiale franceze de anul viitor au fost țintiți direct de ruși în campanii de dezinformare și defăimare. Este vorba de foștii prim-miniștrii macroniști Gabriel Attal și Edouard Philippe și de Raphael Glucksmann, posibil candidat al stângii moderate.

Viginum, agenția franceză pentru combaterea dezinformării online, a confirmat că a identificat o operațiune împotriva lui Attal și a atribuit-o, „cu un grad ridicat de încredere”, unor tactici de dezinformare „pro-ruse”.

Operațiunea „Matrioșca”

Votanții din land-ul german estic Saxonia-Anhalt urmează să-și voteze reprezentanții pe 6 septembrie. Sondajele recente îi dau drept favoriți pe extremiștii pro-ruși AfD. Ei ar strânge mai mult de 41 la sută din voturi și ar urma să devină cel mai mare partid din legislativul local al land-ului.

Agențiile germane de securitate și informații spun că au observat o creștere puternică a eforturilor de interferență ale rușilor, începând din luna iunie.

Oficialii au declarat pentru FT că Operațiunea „Matrioșca” are ca scop să discrediteze politicieni mainstream prin răspândirea de informații defăimătoare legate de aventuri sexuale sau alegații de corupție.

Prin Operațiunea Matrioșca, rușii inundă platformele sociale cu clipuri video fake în care apar logo-urile organizațiilor media tradiționale și prezentatori care par să fie de la acestea.

„Reportaje” sau „știri” fake sunt prezentate, apoi, țintele fiind politicienii partidelor tradiționale. Politicienii partidelor extemiste precum AfD sau BSW.

Materialele fake includ acuzații de pedofilie, agresiune sexuală sau corupție. Până acum, oficialii germani au descoperit peste o sută de astfel de clipuri.

Materialele sunt realizate profesionist și pretind că provin de la organizații de presă cunoscute, precum postul public german ARD sau BBC.

Ele atrag atenția și prin faptul că sunt aproape în întregime în limba engleză, ceea ce, în opinia oficialilor germani, indică o abordare nouă și mai perfidă a serviciilor ruse de informații.

Propagandiștii ruși încearcă tot mai mult să folosească o strategie pe mai multe niveluri, prin care informațiile false sunt „spălate” și capătă o aparență de credibilitate după ce sunt preluate de utilizatori ai rețelelor sociale ușor de manipulat, în special de cei de pe Twitter.

Candidații moderați francezi sunt și ei ținta rușilor

Gabriel Attal, candidatul partidului lui Macron, a declarat, joi, pentru postul RTL că operațiunea de denigrare la adresa lui a constat în relatări de presă falsificate despre starea sa de sănătate și propunerile sale politice, care imitau identitatea vizuală a unor organizații de presă franceze.

„Rusia vrea să le fure francezilor alegerile”, a spus el.

Un raport publicat de Viginum în 2024 a identificat o campanie „pro-rusă” similară, cunoscută sub numele de „Matrioșca”, în cadrul căreia erau fabricate relatări și materiale care imitau publicații franceze cunoscute.

„Combaterea ingerințelor străine și protejarea cadrului nostru democratic reprezintă o prioritate”, a scris, miercuri, actualul prim-ministru, Sebastien Lecornu.

„Au fost deja depistate mai multe cazuri de ingerință străină îndreptate împotriva unor candidați, iar persoanele vizate au fost informate imediat în fiecare situație”.

Ținta: MAGA

Autoritățile germane consideră că publicul vizat inițial de campanie nu se află în Germania, ci în SUA, unde susținătorii mișcării MAGA și alți utilizatori de dreapta ai Twitter consumă cu interes narațiuni care prezintă Europa drept un continent aflat în declin social, iar elitele sale politice liberale drept slabe.

Oficialii susțin că schimbările aduse Twitter sub conducerea lui Elon Musk au transformat aceste comunități într-un mijloc mai eficient de amplificare a dezinformării rusești și de retransmitere a acesteia către Germania.

Obiectivul aparent al campaniei este să convingă utilizatori influenți ai Twitter din SUA, care nu vorbesc limba germană, să distribuie relatări fabricate, dar cu aparență credibilă, despre Germania, până când acestea capătă suficientă vizibilitate pentru a fi repetate de politicieni locali sau preluate de presa germană importantă.

Chiar și atunci când presa germană relatează despre aceste afirmații numai pentru a le demonta, spun oficialii, există riscul ca acuzațiile să fie amplificate prin expunerea lor în fața unui public mai larg.

Rușii caută metode mai subtile, dar eficiente, de a „otrăvi” narațiunile din presă, a declarat un oficial european din domeniul informațiilor.

Pentru alegătorii care sunt deja sceptici față de clasa politică, simplul fapt că aud acuzațiile repetate, chiar și în cadrul unei verificări a informațiilor sau al unei dezmințiri, poate fi suficient pentru a le întări și răspândi, a adăugat oficialul.

Miză mare pentru creștin-democrații lui Merz

Un purtător de cuvânt al ministerului german de interne a declarat că această campanie constă în principal în înregistrări video în limba engleză, publicate pe rețelele sociale, care îi acuză pe candidații la alegerile regionale de corupție, dependențe, populism, nepotism și antisemitism.

„Urmărim cu mare atenție această campanie”, a spus purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat că impactul său rămâne neclar, deoarece materialele au avut o răspândire limitată în rândul publicului vorbitor de limbă germană, iar multe dintre ele au fost deja eliminate.

Miza rămâne, însă, ridicată. Rezultatul alegerilor din septembrie va avea consecințe care vor depăși cu mult granițele land-ului Saxonia-Anhalt.

Obținerea majorității de către AfD ar reprezenta o lovitură puternică pentru cancelarul Friedrich Merz și pentru Uniunea Creștin-Democrată, partidul său de centru-dreapta.

Chiar și rezultatul foarte bun indicat de sondajele de opinie ar intensifica presiunile din interiorul CDU privind răspunsul partidului la ascensiunea AfD.

Un număr tot mai mare de membri ai aripii drepte a CDU susțin renunțarea la așa-numitul „cordon sanitar”, angajamentul de lungă durată al partidelor tradiționale din Germania de a nu guverna împreună cu AfD și de a nu se baza pe sprijinul acestei formațiuni.