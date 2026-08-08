Grecia anunță o nouă strategie pentru turism, ca să-şi protejeze insulele. Turiștii, acuzați că fură nisipul de pe plaje, în borcane

Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanţă / sursă foto: Getty Images

Grecia a finalizat un nou cadru special de amenajare a teritoriului pentru turism, introducând reguli mai stricte privind dezvoltarea în destinațiile suprasolicitate și oferind, totodată, stimulente pentru investiții în zonele mai puțin dezvoltate, notează Ekathimerini.

Potrivit guvernului, această măsură acoperă un vid instituțional semnificativ, existent de peste un deceniu, întrucât revizuirea cadrului de planificare turistică stagnase încă din anul 2012.

Varianta finală a textului încorporează modificări survenite în urma consultărilor cu actorii din piață, autoritățile locale și alte părți interesate. Surse guvernamentale au precizat că au fost introduse îmbunătățiri esențiale, fără a altera structura de bază a cadrului stabilit.

Ce obiective are planul

Planul urmărește stabilirea unor obiective pentru organizarea spațială sustenabilă a turismului, protejând totodată resursele naturale și culturale ale Greciei.

Zonele turistice sunt clasificate în funcție de intensitatea activității turistice, pe baza unor indicatori precum numărul de locuri de cazare raportat la suprafața teritorială și la populația stabilă, luând în calcul și caracteristicile geografice sau regimurile de protecție.

Teritoriul țării este împărțit în cinci categorii, variind de la zone cu dezvoltare controlată până la zone destinate unei dezvoltări speciale și intensificate. Structura de zonare și limitele administrative ale localităților rămân neschimbe față de hărțile publicate în timpul procesului de consultare, revizuirile vizând în principal condițiile de construire, flexibilitatea operațională și stimulentele pentru dezvoltare.

Numărul turiştilor în unele hoteluri, limitat

În zonele supuse celei mai mari presiuni turistice, se aplică condiții stricte pentru construcția de noi unități hoteliere. De asemenea, există prevederi care încurajează modernizarea spațiilor de cazare existente, transformarea clădirilor tradiționale și a celor incluse în patrimoniul protejat în unități turistice, precum și dezvoltarea unor activități turistice specializate.

Cadrul normativ stabilește reglementări specifice pentru insule, acestea fiind împărțite în trei grupe în funcție de mărime. Pentru noile unități de cazare de pe insulele mai mici se aplică limite de capacitate, în timp ce pe insulițe și în zonele de coastă sunt impuse restricții de construcție. În ariile Natura 2000 sunt permise doar forme de turism cu impact redus asupra naturii, în conformitate cu planurile de gestionare și cu studiile de mediu.

Un element central al cadrului de reglementare este raportul obligatoriu privind evaluarea capacității de suport, necesar pentru anumite procese de planificare și proiecte turistice. Primele critici au venit din partea președintelui Federației Elene a Hotelierilor, Giannis Hatzis, care a afirmat că esența restricțiilor rămâne, în mare parte, neschimbată.

Laguna Balos, Elafonisi și Falassarna, importanţe ecologice deosebite

Unele dintre cele mai faimoase plaje și atracții naturale din vestul Cretei au de suferit tocmai din cauza popularității care a atras un număr tot mai mare de vizitatori, determinând municipalitatea din Kissamos să solicite măsuri mai stricte de control al fluxului de turiști.

Laguna Balos, Elafonisi și Falassarna se numără printre cele mai cunoscute destinații din zonă și sunt incluse în rețeaua europeană Natura 2000 datorită importanței lor ecologice și biodiversității bogate, a declarat pentru Kathimerini Giorgos Koukourakis, consilier special pe probleme de mediu al municipalității din Kissamos.

Balos este o lagună spectaculoasă situată în extremitatea nord-vestică a Cretei, renumită pentru apele sale puțin adânci, de culoare turcoaz, și pentru nisipul alb cu nuanțe roz. Elafonisi, aflată pe coasta de sud-vest a insulei, este celebră pentru laguna sa puțin adâncă și pentru nisipul roz distinctiv, în timp ce Falassarna, situată mai la nord, pe coasta vestică, este o plajă lungă cu nisip, mărginită de dealuri abrupte.

Cercetările pe teren efectuate de oameni de știință – în principal de la Muzeul de Istorie Naturală al Cretei din Heraklion și de la Institutul Agronomic Mediteranean din Chania – au furnizat municipalității datele necesare pentru elaborarea unui plan de acțiune specific, a precizat Koukourakis.

Una dintre măsurile planului vizează reducerea aglomerației în cele trei locații.

„Ne confruntăm cu o problemă de supraaglomerare de trei sau patru ani. Deoarece aceste zone se bucură de o reputație atât de bună, sunt vizitate de prea mulți oameni”, a declarat Koukourakis.

Autoritățile au luat deja măsuri pentru a diminua această presiune. La Balos, numărul șezlongurilor a fost redus la aproximativ 150, față de cele circa 400 existente în urmă cu câțiva ani, în timp ce la Elafonisi numărul acestora a scăzut de la 800 la 200, a precizat el.

Elafonisi devenise, practic, o „insulă a umbrelelor”, a spus Koukourakis, argumentând că reducerea numărului de umbrele îi descurajează, de asemenea, pe vizitatori să petreacă întreaga zi acolo.

„Însă nici această măsură nu este suficientă”, a afirmat el. „Când trebuie să gestionezi între 4.000 și 5.000 de oameni pe zi, situația este alarmantă”, iar aplicarea normelor de protecție a mediului devine extrem de dificilă.

Una dintre probleme este faptul că vizitatorii iau nisip de pe plajă. La Elafonisi, de exemplu, turiștii își iau uneori acasă, în borcane, nisipul roz caracteristic, în ciuda faptului că formarea acestuia a durat milioane de ani, a menționat Koukourakis.

Se propune un sistem de rezervare pentru vizitatori

Conform planului de acțiune propus, vizitatorii ariilor protejate ar urma să utilizeze o platformă online pentru a rezerva o dată și un interval orar pentru vizită.

Numărul maxim de vizitatori admiși în fiecare sit ar urma să fie stabilit în urma unor evaluări ale capacității de suport, a precizat Koukourakis. Astfel de evaluări ar stabili câte persoane poate găzdui o zonă fără a exercita o presiune excesivă asupra mediului și infrastructurii acesteia.

Planul ar necesita cooperarea dintre Ministerul Mediului, administrația regională a Cretei și municipalitatea Kissamos.

„Există un plan de acțiune”, a declarat Koukourakis. „Cred că va fi gata anul viitor.”