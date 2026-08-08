Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"

2 minute de citit Publicat la 12:44 08 Aug 2026 Modificat la 14:39 08 Aug 2026

MAE a condamnat "ferm" concertul trupei Morandi în Abhazia. Teritoriul nu este recunoscut de România. FOTO: Facebook Morandi

Ministerul Afacerilor Externe și-a exprimat "dezacordul ferm" față de concertul din 7 august al trupei românești Morandi, în Sukhumi, în regiunea separatistă Abhazia, care nu e recunoscută la nivel internațional. MAE a reacționat ferm și a refirmat sprijinul României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei.

"Ministerul Afacerilor Externe al României își exprimă dezacordul ferm cu privire la concertul trupei Morandi, programat pentru 7 august la Sukhumi, Georgia, în regiunea separatistă Abhazia", a transmis MAE, într-un mesaj publicat pe X pe 6 august.

The Romanian MFA expresses its firm disagreement regarding the Morandi’s band performance planned for August 7 in Sukhumi in Georgia (in the Abkhazia separatist region).



Remaining steadfast in its non-recognition policy, Romania firmly reaffirms its unwavering support for… — Ministry of Foreign Affairs of Romania ?? (@MAERomania) August 6, 2026

"Rămânând fermă în politica sa de nerecunoaștere, România își reafirmă sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional", a adăugat MAE.

Abhazia și-a proclamat independența față de Georgia, însă aceasta nu este recunoscută la nivel internațional. Regiunea se află sub controlul autorităților separatiste susținute de Rusia.

Morandi este un proiect pop românesc înființat în 2004 de Marius Moga și Andrei "Randi" Ropcea.

Pe 5 august, pe contul de Instagram al formației a fost publicată o fotografie însoțită de mesajul: "Sokhumi, împotriva tuturor așteptărilor, venim".

Cu câteva zile înainte, pe 2 august, Morandi a concertat la Batumi, oraș georgian situat pe litoralul Mării Negre.

Turneu anunțat în Rusia, Belarus și Abhazia

În luna iulie, Morandi a anunțat un turneu care include cel puțin zece concerte în Rusia, Belarus și Abhazia. Primul spectacol era programat pe 23 iulie la Mahacikala, capitala Republicii Daghestan din Federația Rusă, iar seria concertelor urma să continue până în septembrie.

Randi a confirmat participarea la spectacole, dar a precizat că Marius Moga nu va fi prezent la aceste evenimente.

"Nu judecăm oamenii în funcție de deciziile luate de liderii lor. Uitați-vă doar la ce se întâmplă în țara noastră. Există decizii absurde luate din tot spectrul politic. Dar nu cred că asta este vina mea. Fanii noștri sunt oameni care au nevoie să audă mesajul pe care l-am transmis mereu prin muzica noastră: iubire, toleranță și compasiune între oameni. Și unde ar fi mai potrivit să ducem acest mesaj decât în locurile unde este cel mai necesar?", a declarat Randi pentru GenStiri.

Turneul are loc într-un context în care numeroși artiști internaționali au renunțat să mai susțină concerte în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Universal Music, casa de discuri cu care Morandi colaborează, a anunțat în martie 2022 că își închide operațiunile din Federația Rusă și că își suspendă activitățile din această țară.