SUA investesc 3 miliarde de dolari în minerale critice. Vor credita o firmă cu 400 de milioane de dolari, pentru un proiect de scandiu

Mineralele critice au devenit "petrolul secolului XXI". Foto: GettyImages

Statele Unite vor investi 3 miliarde de dolari în proiecte privind mineralele critice şi bateriile, în cadrul eforturilor administraţiei Donald Trump de a creşte producţia internă, de a consolida securitatea naţională şi de a reduce dependenţa de lanţurile de aprovizionare din China. Printre măsuri se numără un împrumut condiţionat de 400 de milioane de dolari pentru compania australiană Sunrise Energy Metals, care dezvoltă o mină de scandiu în New South Wales, notează Agerpres.

"Ne recâştigăm locul care ni se cuvine ca superputere mondială în domeniul mineralelor", a declarat preşedintele Donald Trump vineri, la o reuniune organizată la Departamentul de Stat, la care au participat peste 200 de reprezentanţi ai industriei miniere, cadre universitare, investitori şi politicieni, relatează Reuters.

Printre măsurile anunţate se numără un împrumut condiţionat de 1,4 miliarde de dolari acordat de Office of Strategic Capital din cadrul Departamentului Apărării companiei americane Sila Nanotechnologies, care produce componente pentru baterii litiu-ion. Acelaşi organism a acordat un împrumut condiţionat de 400 de milioane de dolari companiei australiene Sunrise Energy Metals, care dezvoltă o mină de scandiu în New South Wales, precum şi unul de 150 de milioane de dolari pentru compania americană Niron Magnetics, care dezvoltă magneţi, potrivit Reuters.

Finanţarea de 400 de milioane de dolari pentru Sunrise vizează proiectul Syerston, de lângă Fifield, şi construcţia primei mine primare de scandiu din lume, potrivit AFP. Spre deosebire de scandiul obţinut ca produs secundar al altor activităţi miniere, proiectul ar urma să permită extragerea resursei direct din roca de origine.

Potrivit AFP, scandiul este utilizat în industria de apărare, în industria aerospaţială şi în centrele de date. China deţine o poziţie dominantă în producţia şi rafinarea pământurilor rare şi pe piaţa scandiului. În 2025, Beijingul a introdus restricţii asupra exporturilor de scandiu pentru produse asociate domeniului apărării, ceea ce a determinat Statele Unite să caute noi furnizori.

"Avem obiectivul de a transforma Syerston într-un pilon al aprovizionării Occidentului cu scandiu", a declarat Robert Friedland, preşedintele Sunrise Energy Metals, într-un comunicat citat de AFP.

Guvernul australian a salutat finanţarea acordată de administraţia americană proiectului Sunrise. "Proiectul Sunrise Scandium găzduieşte cea mai mare şi cea mai bogată resursă de scandiu cunoscută din lume", a declarat ministrul australian pentru Resurse, Madeleine King, citată de Reuters.

Finanţarea americană pentru Sunrise face parte dintr-un efort mai amplu al Washingtonului privind mineralele considerate esenţiale pentru industria de apărare. Potrivit Reuters, aceste materii prime sunt necesare pentru fabricarea unor produse precum rachete ghidate, avioane de luptă, vehicule blindate şi senzori cu infraroşu.

Statele Unite şi Australia au convenit în octombrie să investească fiecare câte un miliard de dolari în proiecte destinate reducerii dependenţei de mineralele chineze, potrivit AFP.

În Statele Unite, Departamentul Energiei va acorda, de asemenea, 100 de milioane de dolari sub formă de granturi pentru programele celor 14 şcoli miniere acreditate din ţară, în timp ce Pentagonul va finanţa cu 80 de milioane de dolari proiecte la trei şcoli miniere, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, administraţia Trump consideră sprijinul guvernamental necesar pentru a contracara decenii de investiţii chineze care au contribuit la poziţia dominantă a Beijingului în exploatarea şi procesarea mai multor minerale strategice.