Vulturul şi cei doi grifoni distruşi în bombardamentele din 1944 au fost refăcuți și reamplasați pe Palatul Universității București

Vulturul şi cei doi grifoni distruşi în urma bombardamentelor din 1944 au fost readuşi pe Palatul Universității București. FOTO: colaj Facebook Universitatea București

Vulturul şi cei doi grifoni care fuseseră distruşi în urma bombardamentelor din 1944 au fost readuşi, sâmbătă, pe Palatul Universităţii din Bucureşti (UB).



Lucrarea, cu o valoare totală de aproximativ două milioane de lei, este semnată de sculptorul Alexandru Siminic, împreună cu colaboratorii săi, Teodor şi Ştefan Siminic.



"Evenimentul reprezintă primul pas al refacerii integrale a frontonului original al Palatului Universităţii din Bucureşti, proiect care va continua în următorii doi ani, până la reconstituirea completă a ansamblului sculptural conceput de arhitectul Alexandru Orăscu şi realizat de sculptorul Karl Storck între anii 1862 şi 1869", au anunţat reprezentanţii Universităţii din Bucureşti, pe pagina de Facebook a instituţiei.



Conform sursei citate, ansamblul montat sâmbătă este realizat din bronz şi alcătuit dintr-un vultur cu o greutate de aproximativ o tonă şi doi grifoni de aproximativ 300 de kilograme fiecare, ceea ce face ca întreg ansamblul să cântărească 1,6 tone.



Lucrarea este realizată prin tehnica tradiţională a bronzului turnat prin ceară pierdută, cizelat şi patinat şi are la bază creaţia originală a sculptorului Karl Storck.



Revenirea vulturului şi a celor doi grifoni pe frontonul Palatului Universităţii din Bucureşti reprezintă "nu doar recuperarea unei componente esenţiale a identităţii arhitecturale a clădirii, ci şi un gest de recuperare a memoriei istorice şi culturale" a UB, afirmă reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior.



Refacerea frontonului face parte din amplul proiect de consolidare, restaurare şi modernizare a Palatului Universităţii din Bucureşti, cea mai mare clădire de educaţie din România, cu o suprafaţă de peste 45.000 de metri pătraţi şi unul dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului arhitectural din România.



Investiţia este finanţată prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social derulat de Compania Naţională de Investiţii, sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Lucrările de consolidare, restaurare şi modernizare sunt executate de asocierea Constructii Erbaşu (Lider), Terra Gaz Construct, Euras şi Polarh Design.