Epava unei nave torpiloare germane din Al Doilea Război Mondial, unică în lume, descoperită aproape intactă pe fundul mării, în Grecia

2 minute de citit Publicat la 11:10 07 Aug 2026 Modificat la 12:18 07 Aug 2026

Epava navei Leichte Schnellboot 6. Sursa foto: Marinos Aegeantec via Facebook

O rară navă torpiloare germană din Al Doilea Război Mondial, care s-a scufundat în largul vestului Greciei în 1943, a fost descoperită aproape intactă pe fundul Mării Ionice, după mai bine de un deceniu de căutări.

Epava, identificată drept Leichte Schnellboot 6 (LS 6), a fost găsită la o adâncime de 96 de metri, între insula Lefkada și orașul Preveza, potrivit Greek Reporter.

Cercetătorii spun că este singura navă cunoscută din această clasă care s-a păstrat până în prezent, oriunde în lume, ceea ce transformă descoperirea într-una deosebit de importantă atât pentru istoricii maritimi, cât și pentru arheologii subacvatici.

Descoperirea a fost făcută de echipa de scafandri tehnici AegeanTec, care a confirmat identitatea navei după ani de cercetări istorice și explorări subacvatice.

O căutare care a durat peste un deceniu

Căutarea epavei a început în 2013, după ce istoricul naval german Peter Schenk le-a semnalat cercetătorilor existența unor documente care descriau o mică navă a marinei germane Kriegsmarine, pierdută în Marea Ionică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în timp ce era remorcată.

Cercetătorul Giorgos Karelas a avut un rol esențial în strângerea dovezilor din arhive și în restrângerea zonei de căutare. Documentele militare germane din perioada războiului au permis identificarea ultimei poziții cunoscute a navei, înainte ca aceasta să dispară în septembrie 1943.

Folosind tehnologia de scufundare cu rebreathere cu circuit închis, echipa AegeanTec a reușit în cele din urmă să localizeze epava, aflată aproape în poziție verticală pe fundul nisipos al mării. Deși a petrecut 83 de ani sub apă, nava este remarcabil de bine conservată.

O navă de război neobișnuită, construită din aluminiu

LS 6 făcea parte din clasa Leichte Schnellboot („Navă rapidă ușoară”), o categorie de ambarcațiuni torpiloare de mici dimensiuni și mare viteză, concepute pentru operațiuni speciale.

Spre deosebire de majoritatea navelor militare din acea perioadă, LS 6 avea coca realizată din aluminiu, o soluție tehnică inovatoare destinată să îi ofere o viteză mai mare și o manevrabilitate superioară.

După capitularea Italiei în fața Aliaților, în septembrie 1943, LS 6 și nava soră LS 5 au fost transferate în Grecia pentru a sprijini operațiunile navale germane din Marea Egee. Înainte însă de a intra în serviciu, LS 6 a fost grav avariată în timpul unui bombardament aerian britanic asupra portului Igoumenitsa, din nord-vestul Greciei.

S-a scufundat în timp ce era remorcată

Nava avariată era remorcată spre sud, către Pireu, pentru reparații, când structura din aluminiu a cedat. Apa a pătruns rapid în interior, iar ambarcațiunea s-a scufundat între Lefkada și Preveza.

Cercetătorii au confirmat identitatea epavei datorită mai multor elemente distinctive, printre care motoarele Junkers Jumo, dimensiunile generale ale navei, detaliile de construcție și cablul de remorcare care este încă prins de prova.

Starea excepțională de conservare a epavei oferă o imagine rară asupra tehnologiei navale germane din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și le pune la dispoziție istoricilor ceea ce se crede a fi singurul exemplar supraviețuitor din lume al clasei Leichte Schnellboot.