Mai multe plaje din Spania au fost închise după ce au fost invadate de „galerele portugheze”, organisme marine otrăvitoare

Afluxul acestor organisme marine otrăvitoare a fost alimentat de vânturile din nord-est și de creșterea temperaturii mării. Sursa foto: Getty Images

Zona de coastă din Gipuzkoa aflată în nordul Spaniei se confruntă cu o invazie de organisme marine otrăvitoare numite "galere portugheze", care sunt, de fapt, o specie de meduză. Autoritățile din Țara Bascilor au raportat 120 de cazuri de înțepături într-o singură zi în San Sebastián, de aceea au închis plajele din zonă. Zeci de cazuri înțepături au fost înregistrate weekendul trecut, cel puțin două persoane au fost transportate la spital, iar altele au primit îngrijiri medicale din partea salvamarilor.â

Afluxul acestor organisme marine otrăvitoare a fost alimentat de vânturile din nord-est și de creșterea temperaturii mării. Consiliul Local din San Sebastián a raportat că numai marți au fost înregistrate 120 de înțepături, din fericire majoritatea minore. Cel mai grav incident a avut loc duminică la Getaria, unde un bărbat a trebuit să fie transportat la spital după ce a fost înțepat de două sau trei „galere portugheze”, relatează publicaţia El Espanol. Apoi luni o femeie în vârstă de 58 de ani a fost tarnsportată la spital după ce a fost înţepată. În plus, sâmbătă, serviciile de urgență au oferit asistență pe plajele Zurriola din San Sebastián, Mutriku și Santiago de Zumaia, deși niciunul dintre aceste incidente nu a necesitat spitalizare. Echipele de salvare au tratat zeci de înțepături, majoritatea minore, în special după-amiaza, când vânturile din nord-est au împins organismele marine spre coastă.

În ciuda „prezenței semnificative” a meduzelor de tip „navă de război” portugheză, Consiliul Local San Sebastián a declarat într-un comunicat de presă că „numărul de înțepături raportate este mic în comparație cu volumul mare de persoane care se îmbăiază și numărul de meduze detectate pe plaje”. De asemenea, a menționat că „marea majoritate a cazurilor au fost minore” și a reamintit publicului că situația de pe plaje se poate schimba rapid în funcție de mai mulți factori, cum ar fi condițiile mării și vântul. Protocolul se aplică în funcție de evoluția zilei, de numărul și dimensiunea meduzelor detectate și de evaluarea echipelor de salvamari. Deciziile se iau pe loc conform acestei proceduri, iar închiderea plajelor se ia în considerare doar în situații de risc ridicat, a reiterat Consiliul Local.

Situația s-a înrăutățit în ultimele zile odată cu sosirea unor exemplare mai mari, cu o lungime a corpului cuprinsă între cinci și zece centimetri, comparativ cu exemplarele de doi până la zece centimetri care au predominat în weekend, așa cum se vede în videoclipurile care circulă pe rețelele sociale. Concentrația crescută a acestor organisme a forțat închiderea tuturor celor trei plaje din San Sebastián pentru înot, deși pe plaja Zurriola a rămas deschisă doar zona din apropierea digului Kursaal, unde prezența organismelor marine otrăvitoare nu a fost detectată. Înotul a fost, de asemenea, complet interzis pe plajele La Concha și Ondarreta, după ce cel puțin cincisprezece meduze de tip nave de război portugheze au fost găsite pe prima și zece pe a doua, în conformitate cu protocolul stabilit.

Experții au explicat că sosirea masivă a navelor de război portugheze este cauzată de combinația de vânturi de nord-est și temperaturi ridicate ale apei, care în aceste zile sunt în jur de 24,8 grade pe coasta GIPUZA.