Bulgaria își face un centru de tehnologii spaţiale la Aeroportul Dobroslavți. Rumen Radev a făcut anunţul

Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa foto: Hepta

La Aeroportul Dobroslavți din Bulgaria va fi construit un centru național care va utiliza date spațiale pentru monitorizarea proceselor-cheie, a declarat joi prim-ministrul Rumen Radev, potrivit Agerpres. "Pista își va păstra funcția actuală și va fi reparată și extinsă. Ea va rămâne, de asemenea, bază de instruire pentru Serviciul Național de Protecție. Proiectul va impulsiona dezvoltarea municipalităților din regiune", a subliniat Radev.

"Vom începe, în sfârșit, construcția a ceea ce promovez încă din 2020: un centru național pentru observare, coordonare și management bazat pe date din spațiu, astfel încât statul bulgar să poată coordona procese importante din diverse sectoare socio-economice", le-a spus Radev jurnaliștilor la aeroport.

Pe acest amplasament este prevăzută construire Parcului Industrial de Înaltă Tehnologie și a Centrului pentru Dezvoltare în Domeniul Spațial și al Apărării Dobroslavți.

"Va fi construit un parc industrial de înaltă tehnologie, axat pe tehnologii spațiale, industria de apărare și industriile viitorului. Proiectul va impulsiona dezvoltarea municipalităților din regiune", a declarat Radev.

În timpul conferinţei, premierul Bulgariei a făcut următoarele precizări: "Pista își va păstra funcția actuală și va fi reparată și extinsă. Ea va rămâne, de asemenea, bază de instruire pentru Serviciul Național de Protecție. Ceea ce se întâmplă aici reflectă politica economică a guvernului: investiții în economia bazată pe cunoaștere și în producția de înaltă tehnologie".

El și-a exprimat speranța că Bulgaria va trece de la statutul de țară "care consumă tehnologie" la cel de țară care o creează. Succesul proiectului va depinde mai puțin de volumul investițiilor sau de numărul locurilor de muncă create și mai mult de capacitatea sa de a dezvolta și păstra talentele din Bulgaria, a adăugat Radev.

"Proiectul este foarte complex și de mari dimensiuni. Încercăm să creăm cel mai mare centru european de cercetare și dezvoltare în domeniul spațial, împreună cu un centru pentru dezvoltarea sistemelor de apărare și militare", a declarat fondatorul și directorul general al companiei EnduroSat, Raicio Raicev.

Ulterior, acesta a mai adăugat: "Prima etapă va dura trei ani. Vom restaura complet capacitatea operațională a pistei, vom amenaja o zonă verde extinsă și vom construi prima parte a parcului industrial".

Raicio Raicev, fondatorul și directorul general al companiei EnduroSat, a spus că noua generație de sateliți a companiei și-a demonstrat deja performanțele și se apropie ca masă de cea a unui Boeing 737, ceea ce impune existența unui amplasament de mari dimensiuni, precum Aeroportul Dobroslavți.

"Ambiția noastră este să realizăm aici întregul proces de asamblare, testare și certificare a celor mai noi sateliți ai noștri, pentru care avem deja clienți", a mai menţionat el.

Planul include, de asemenea, un centru de dezvoltare și educație. Bulgaria dispune de un program de masterat în inginerie și tehnologii spațiale, iar obiectivul este reunirea absolvenților acestuia într-un singur campus, a precizat Raicev.

Primarul districtului Novi Iskăr, Vladislav Vladimirov, a declarat că implementarea proiectului în district, în special în satul Dobroslavți, reprezintă un motiv de mare mândrie. Aeroportul fusese abandonat prea mult timp, iar investiția care urmează va stimula dezvoltarea districtului prin crearea de noi locuri de muncă și va reda viață unui amplasament lăsat ani la rând în paragină, a adăugat Vladimirov.

Întrebat dacă protocolul privind suspendarea contractului cu BOTAS va fi făcut public, prim-ministrul Rumen Radev a răspuns: "Adresați-vă societăților comerciale. Doar ele au dreptul să îl publice, dacă vor decide acest lucru".

Bulgargaz și BOTAS au semnat protocolul la 6 iulie, în urma discuțiilor dintre Rumen Radev și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Pe durata suspendării de 15 luni, Bulgargaz va plăti doar pentru capacitatea de transport pe care o utilizează efectiv, în condiții comerciale îmbunătățite, în timp ce cele două companii vor încerca să renegocieze acordul.