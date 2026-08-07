Conferința Farma Conect 2026 va reuni la București experți și oficiali europeni din domeniul farmaceutic

4 minute de citit Publicat la 13:15 07 Aug 2026 Modificat la 13:20 07 Aug 2026

Conferința aduce în prim-plan sesiunea internațională „Modele europene și bune practici în dezvoltarea profesiei și a serviciilor farmaceutice” / sursă foto: AFFR

Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) și Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR) organizează conferința internațională Farma Conect – Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate, sub patronajul Colegiului Farmaciștilor din România, în data de 20 octombrie 2026, la Grand Hotel Bucharest.

Farma Conect este un forum internațional dedicat dezbaterii soluțiilor pentru valorificarea farmaciei și farmaciștilor în cadrul reformelor de sănătate publică, în scopul creșterii accesului pacienților la servicii esențiale, la prevenție, educare și informare – cea mai eficientă pârghie pentru reducerea costurilor și creșterea sustenabilității sistemului de

sănătate.

Conferința aduce în prim-plan sesiunea internațională „Modele europene și bune practici în dezvoltarea profesiei și a serviciilor farmaceutice”, cu participarea mai multor oficiali și experți care vor împărtăși din experiența organizațiilor pe care le reprezintă.

Mesajele invitaților internaționali care vor participa la Farma Conect:

Luís Lourenço, Vicepreședinte pentru Practică (Aspecte Operaționale), FederațiaFarmaceutică Internațională (FIP)„FIP acționează pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale lumii, sprijinind dezvoltarea forței de muncă farmaceutice, pe baza unor fundamente solide ale științelor farmaceutice și urmând cele mai bune practici.

FIP își propune să colecteze de la membrii noștri și să împărtășească către întreaga comunitate de membri programe de succes care pot fi folosite ca ghid și fundament pentru dezvoltarea practicilor farmaceutice avansate la nivel local, național și regional.”

Manuel Talhinas, Director pentru Politici Publice și Afaceri Instituționale, Asociația Națională a Farmaciilor (ANF), Portugalia „Apropiate de oameni și integrate în comunitățile lor, farmaciile comunitare sunt parteneri de încredere în domeniul sănătății, cu un rol important în îmbunătățirea accesului la îngrijire și terapii, în consolidarea prevenției și a intervenției timpurii, care contributie la crearea unor sisteme de sănătate mai sustenabile și mai reziliente.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate valoroasă de a împărtăși experiențe și de a discuta despre modul în care putem valorifica și mai mult potențialul serviciilor farmaceutice în beneficiul pacienților și al sistemelor de sănătate. Aștept cu interes să prezint experiența Portugaliei și să învăț din perspectiva românească.”

Erminia Pietrobono, Ofițer de Politici Publice, Federfarma, Italia: „În Italia, farmaciile comunitare sunt un prim punct de contact de încredere pentru cetățeni, iar rolul lor se extinde mult dincolo de eliberarea medicamentelor, către prevenție, screening și sprijin pentru pacienții cronici. Farma Conect reprezintă o oportunitate importantă de a compara experiențele mai multor țări europene și de a discuta despre modul în care farmacia, această rețea de proximitate, poate fi consolidată în continuare, în beneficiul pacienților și al

sistemelor de sănătate.”

Janos Elek, Farmacist și Co-fondator Wertis Group, Ungaria: „Rolul farmaciștilor comunitari din Ungaria și din întreaga Europă se extinde rapid, de la consilierea privind medicamentele și activități de prevenție, la responsabilități clinice mai largi, inclusiv drepturi de prescriere. Consolidarea poziției farmaciștilor în acest mod înseamnă acces mai bun la serviciile medicale, relații mai apropiate cu pacienții și un sistem de sănătate mai rezilient pentru toată lumea.”

Andreea Lazăr, Farmacist Adjunct, Pharmacie Val d'Europe, Serris, Franța

„Experiența profesională în România și Franța mi-a arătat că, dincolo de diferențele dintre cele două sisteme de sănătate, farmacistul rămâne unul dintre cei mai accesibili profesioniști din domeniul sănătății și un reper important pentru pacient.

Cred că putem valorifica mai mult competențele farmacistului în prevenție, consiliere și servicii farmaceutice, iar schimbul de experiență și de bune practici la nivel european ne poate ajuta să consolidăm rolul profesiei în beneficiul pacientului.”

În continuarea sesiunii internaționale, Farma Conect va prezenta 3 paneluri interactive moderate de Mihaela Tănase, Expert în Politici de Sănătate, pe teme relevante pentru sectorul farmaceutic:

• Panelul I – Profesia

Farmacistul – resursă nevalorificată în prevenție și managementul pacienților

• Panelul II – Farmacia și serviciile farmaceutice

Farmaciile comunitare – infrastructură de sănătate publică de proximitate

• Panelul III – Mediul de afaceri

Farmaciile – infrastructură economică critică în sănătate: rolul farmaciilor în reducerea costurilor publice

Organizată în parteneriat media cu Antena 3 CNN, Farma Conect și-a propus să genereze idei și acțiuni concrete, care vor contribui la:

• Integrarea farmaciștilor și farmaciilor în politicile de sănătate

• Îmbunătățirea percepției publice și creșterea atractivității față de profesia de farmacist, pe fondul deficitului de personal. Alinierea curriculei academice cu rolul în extindere al farmacistului.

• Creșterea ratei de vaccinare la nivel național prin extinderea, diversificarea și decontarea serviciilor de vaccinare în farmacii, pentru a asigura sustenabilitatea acestora

• Scăderea costurilor statului cu bolile prevenibile prin integrarea activă a farmaciei în strategia națională de prevenție și de management al bolilor cronice

• Reducerea impactului deficitului de medicamente asupra pacienților și a sectorului farmaceutic

• Sustenabilitatea sectorului farmaceutic din România și nevoia unui mediu de afaceri predictibil. Impactul noilor tehnologii asupra sectorului.

Despre AFFR / FPFR

Înființată în februarie 2023, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) este membru al Federației Farmaceutice Internaționale (FIP), cu misiunea asumată de a susține activ profesia de farmacist și de a lucra în beneficiul pacienților, prin dezvoltarea de servicii farmaceutice adaptate nevoilor lor.

Constituită în iulie 2025, Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR) este vocea antreprenoriatului românesc din farmacie, membră a Confederației Patronale Concordia și parte activă în dialogul social cu factorii de decizie.

Împreună, cele două entități reprezintă 66 de societăți farmaceutice, care operează peste 1.150 de farmacii la nivel național, dintre care 33% se află în mediul rural.

Acestea cumulează o cifră de afaceri de circa 1,3 miliarde de euro și un număr total de 6.500 de angajați, dintre care peste 80% sunt farmaciști și asistenți de farmacie.