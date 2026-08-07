eMAG intră în linie dreaptă pentru a fi preluată de grupul Naspers din Africa de sud. A venit aprobarea de la Bruxelles

<1 minut de citit Publicat la 14:03 07 Aug 2026 Modificat la 14:03 07 Aug 2026

eMAG a fost înfiinţată în 2001, activează în sectorul de comerţ online şi este prezentă în România, Ungaria şi Bulgaria / sursă foto: Facebook - eMAG

Comisia Europeană a aprobat vineri, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Dante International S.A. ("eMAG") din România de către Naspers Limited din Africa de Sud, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Tranzacţia se referă în principal la sectorul comerţului cu amănuntul, a indicat Executivul comunitar.

Comisia a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere că societăţile nu sunt active pe aceleaşi pieţe sau pe pieţe legate vertical şi impactul limitat asupra structurii pieţei. Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii simplificate de examinare a concentrărilor economice.

eMAG a fost înfiinţată în 2001, activează în sectorul de comerţ online şi este prezentă în România, Ungaria şi Bulgaria.