Seceta din Europa scoate la iveală slăbiciunea combustibililor fosili. De ce reduce Polonia producția centralelor pe cărbune

4 minute de citit Publicat la 14:22 07 Aug 2026 Modificat la 14:22 07 Aug 2026

Centrală termică pe cărbune în Bogatynia, Polonia. Țara plănuiește să-și extindă capacitățile de generare a electricității pe bază de gaze naturale. Foto: Hepta

Polonia s-a văzut nevoită să reducă producția de energie la centralele sale pe cărbune din cauza nivelului scăzut al apei fluviului Vistula, relatează Euronews.

La fel ca alte state din fostul bloc comunist, țara este îndemnată de autoritățile europene și de activiștii de mediu să accelereze tranziția către energia curată, în contextul secetei severe de pe continent, care a adus probleme majore inclusiv industriei cărbunelui, adaugă sursa citată.

La începutul acestei săptămâni, compania energetică Enea a fost obligată să reducă producția la centralele electrice pe cărbune Kozienice și Połaniec, după ce nivelul extrem de scăzut al apei din Vistula a limitat cantitatea disponibilă pentru răcirea instalațiilor.

Se estimează că această măsură a retras diminuat cu 1,3 GW electricitatea din sistemul energetic al Poloniei.

Este o valorare suficientă pentru alimentarea cu electricitate a peste un milion de gospodării obișnuite și reprezintă aproximativ 2% din capacitatea actuală de producție energetică a acestei țări.

La Kozienice, debitul fluviului în apropierea centralei a scăzut la numai 135 de metri cubi pe secundă în data de 5 august

Sistemul de răcire al centralei extrage aproximativ 80–100 de metri cubi pe secundă din fluviu, adică mai mult de jumătate din debitul rămas în astfel de condiții.

Polonia merge înainte cu construcția de centrale care au un impact grav asupra mediului

În ciuda dovezilor tot mai numeroase că acest obiectiv energetic provoacă, prin activitatea sa, un adevărat dezastru de mediu, inclusiv distrugerea a șase specii protejate de pește, Enea continuă planurile de construire a unei centrale pe gaze naturale cu o capacitate de aproape 1,3 GW în incinta complexului Kozienice.

Experții avertizează că o astfel de investiție va amplifica presiunea asupra ecosistemului fluviului Vistula prin menținerea unei cereri ridicate de apă pentru răcire.

„Acesta este paradoxul crizei climatice: centralele electrice care contribuie la schimbările climatice devin tot mai mult victimele propriilor efecte”, afirmă Paweł Pomian, vicepreședinte al organizației ecologiste poloneze EKO-UNIA.

„Pe măsură ce Vistula seacă, sistemul energetic construit în jurul marilor centrale termoelectrice își pierde reziliența.

Kozienice nu este un caz singular. În Polonia există numeroase centrale cu sisteme similare de răcire și vor fi și mai multe dacă guvernul continuă să extindă utilizarea gazelor din surse fosile”, a adăugat el.

Pomian consideră că actuala secetă din Europa ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru Polonia și pentru restul continentului.

Activistul spune că avertismentul de mediu ar trebui să impulsioneze tranziția către tehnologii precum energia solară și cea eoliană, care necesită cele mai mici cantități de apă pentru producerea electricității.

Polonia este îndemnată să renunțe la cărbune

Deși Polonia a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale capacității solare din Europa - adăugând peste 20 GW între 2020 și 2025 - ponderea cumulată a surselor eoliene și solare rămâne cu cinci puncte procentuale sub media Uniunii Europene.

Potrivit centrului de analiză energetică Ember, Polonia produce 51% din energia sa electrică folosind cărbune, în timp ce energia eoliană și cea solară reprezintă doar 25% din mixul energetic.

Țara și-a propus ca până în 2030 să obțină 51% din electricitatea sa din surse regenerabile și să atingă o capacitate instalată de 64 GW din astfel de capacități, însă dependența de cărbune continuă să fie dificil de depășit.

„Centralele pe cărbune plătesc acum prețul problemelor pe care ele însele le-au creat”, spune, la rândul său, Kasia Szeniawska, reprezentantă a organizației Beyond Fossil Fuels.

„Pe măsură ce valurile de căldură și secetele devin tot mai severe, se evidențiază slăbiciunea sistemelor energetice bazate pe combustibili fosili.

În timp ce majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene își reduc utilizarea cărbunelui, Polonia nu doar că întârzie eliminarea acestuia, dar propune și construirea unor noi centrale pe gaze, care nu vor face decât să agraveze problemele de mediu”, adaugă ea.

Seceta din Europa afectează și energia regenerabilă

Vara extrem de caldă și secetoasă din Europa, despre care climatologii spun că ar fi fost „practic imposibilă” fără arderea combustibililor fosili, a afectat și sectorul energiei regenerabile.

Potrivit companiei de analiză energetică Montel, în luna iulie, afluxul de apă în lacurile de acumulare și în centralele hidroelectrice pe firul apelor din Austria și Elveția a fost cu aproape 50% sub media obișnuită.

Montel precizează că producția totală de energie hidroelectrică a Austriei în luna iulie a reprezentat doar 51% din nivelul normal, raportat la media ultimilor 15 ani, din cauza precipitațiilor reduse.

Situații similare s-au înregistrat și în Elveția, unde producția a fost de 48% din nivelul obișnuit, precum și în Germania (63%) și Franța (68%).

Scăderile importante ale producției hidroenergetice pot determina statele să revină la surse de energie poluante, precum cărbunele.

Totuși, energia solară și cea eoliană pot compensa adesea această reducere a producției de electricitate.

În Europa, electricitatea din sursă solară a fost în 2025 mai mare decât oricând

Conform centrului Ember, anul trecut, comparativ cu 2024, situațiile meteorologice au provocat o scădere de 12% a producției anuale de energie hidroelectrică, contribuind la o creștere de 8% a producției de energie din gaze naturale în Uniunea Europeană.

În schimb, aceleași condiții meteorologice - care au determinat și o reducere cu 2% a producției de energie eoliană - au favorizat producția de energie solară.

Concret, în 2025, energia solară a produs mai multă electricitate în Uniunea Europeană decât oricând, înregistrând o creștere de peste 20%.

Evoluția reconfirmă importanța diversificării mixului de surse regenerabile într-o perioadă în care fenomenele meteorologice extreme, alimentate de schimbările climatice, devin tot mai frecvente, conchide Euronews.