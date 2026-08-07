Scandalul Schengen după criza din Ceuta continuă. Spania dă ultimatum Italiei până duminică să elimine controalele la frontieră

2 minute de citit Publicat la 15:19 07 Aug 2026 Modificat la 15:21 07 Aug 2026

Controalele au fost introduse de autoritățile italiene după afluxul masiv de migranți în exclava spaniolă Ceuta / sursă foto: Getty Images

Guvernul spaniol a avertizat Italia că va lua „măsuri proporționale” dacă, până duminică, nu va elimina controalele la frontieră impuse călătorilor care sosesc din Spania, scrie IlSole24. Controalele au fost introduse de autoritățile italiene după afluxul masiv de migranți în exclava spaniolă Ceuta.

Autoritățile de la Madrid susțin că măsura, pe care o consideră fără precedent în istoria recentă, a fost adoptată unilateral, fără o notificare prealabilă și pe baza unor argumente nejustificate.

Totodată, guvernul spaniol susține că suspendarea temporară a liberei circulații a călătorilor dintre cele două țări „compromite mobilitatea a mii de persoane și generează incertitudine juridică în plin sezon estival”.

Între timp, ministrul spaniol al Tineretului, Sira Rego, s-a deplasat la Ceuta pentru a coordona măsurile de sprijin destinate minorilor migranți neînsoțiți.

Potrivit autorităților, până în prezent au fost identificați 1.342 de minori, care vor beneficia de asistență. „A fost o situație de urgență, dar acum este sub control”, a declarat ministrul.

Reacția Spaniei vine după ce autoritățile de la Roma au decis intensificarea controalelor la frontiere, mai ales în aeroporturi şi în special în cazul zborurilor dinspre Spania. Decizia vine în ciuda insistenţelor din partea executivului de la Madrid de a nu efectua prevederile acordului Schengen, care vizează cele două state.

Reacția Spaniei în urma criticilor internaționale

Spania și-a apărat modul în care a gestionat valul de migranți. Madridul a trimis trupe, mai mulți polițiști, drone, scafandri și ambarcațiuni la Ceuta. Țara și-a desfășurat, de asemenea, forțele armate pentru a consolida securitatea într-o altă exclavă spaniolă, Melilla, unde au fost raportate și sute de treceri.

Prim-ministrul Pedro Sánchez, care a vizitat Ceuta după afluxul de migranți, a declarat că va lua în considerare consolidarea frontierei cu Marocul și că autoritățile marocane cooperează.

El a dat vina pe bandele de traficanți pentru valul de migranți, numind incidentul o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”.

„Mafiile traficanților au interpretat în mod egoist o hotărâre a Curții Supreme”, care s-a „răspândit ca focul în paie”, a spus el.

Comisarul UE, Magnus Brunner, a declarat, după o convorbire telefonică cu ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, că „nicio persoană nu a trecut în UE continentală”.

În iunie, Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranții opriți pe mare în timp ce încercau să ajungă la Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați sumar în Maroc fără un proces echitabil.

Deși valul de migranți din acest an este extraordinar, Ceuta a fost mult timp un punct focal pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa. În lunile de vară, există adesea o mare presiune pentru a ajunge la Ceuta, de obicei organizată prin intermediul rețelelor sociale.