Alerte imediate Cod Roșu și Portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii emise vineri de ANM. Lista zonelor vizate

3 minute de citit Publicat la 16:13 07 Aug 2026 Modificat la 20:25 07 Aug 2026

Mai multe localități vor fi afectate de averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri mai multe avertizări nowcasting Cod roșu și portocaliu de averse torențiale, descărcări electrice și grindină pentru mai multe județe.

Cod portocaliu de averse torențiale în județele Sibiu și Brașov între orele 19:56 și 20:45

ANM anunță că se vor semnala, local, averse torențiale care vor acumula 20...40 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină.

Vor fi afectate, din județul Brașov, localitățile Brașov, Săcele, Codlea, Râșnov, Predeal, Ghimbav, Hărman, Bod, Hălchiu, Cristian, Sânpetru.

De asemenea, Codul portocaliu va fi în vigoare și în eica Mare, Roșia, Slimnic, Șura Mare, Nocrich, Vurpăr, Alțina, Mihăileni din județul Sibiu.

Cod portocaliu de grindină și averse torențiale în Vaslui între orele 18:50 și 19:50

Vor fi afectate localitățile Huși, Stănilești, Pădureni, Lunca Banului, Roșiești, Muntenii de Jos, Hoceni, Albești, Costești, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Deleni, Vutcani, Crețești.



Meteorologii au prognozat grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale (25...40 l/mp), frecvente descărcări electrice

Cod portocaliu de averse torențiale în Cluj între orele 19:00 și 20:00

Avertizarea este valabilă în localitățile Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Aluniș și Jichișu de Jos.



ANM anunță că se vor semnala, local, averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

Cod galben de averse torențiale în Constanța între orele 18:15 și 19:30

Vor fi afectate localiățile constănțene Hârșova, Ostrov, Lipnița, Ciobanu, Ghindărești, Gârliciu, dar și localitatea Dăeni din Tulcea.

ANM anunță că se vor senmala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului(rafale de 50 -60 km/h), grindină (1...2 cm).

Cod portocaliu de averse torențiale în Covasna între orele 19:17 și 20:00

Avertizarea vizează localitățile Sfântu Gheorghe, Ozun, Vâlcele, Dobârlău, Ilieni, Chichiș;

Județul Braşov: Prejmer, Feldioara, Hărman și Bod.

Meteorologii avertizează că se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

Cod roșu de vijelii și ploi în Bihor între orele 17:22 și 18:15

Meteorologii au emis o avertizare Cod Roșu de vijelii, valabilă între orele 17:22 și 18:15, pentru mai multe localități din județul Bihor. Sunt vizate Dobrești, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Aștileu, Țețchea, Măgești și Vârciorog, unde sunt așteptate averse torențiale ce pot acumula peste 25–30 l/mp.

În plus, în zona avertizată s-au înregistrat deja în ultimele ore cantități de precipitații cuprinse între 25 și 40 l/mp, ceea ce crește riscul de acumulări rapide de apă și inundații locale.

Cod portocaliu în județul Brăila între orele 16:52 – 18:00

Avertizarea vizează localitățile Șuțești, Măxineni, Salcia Tudor, Vișani, Gradiștea, Râmnicelu, Gemenele, Scorțaru Nou și Racoviță.

Meteorologii anunță **averse torențiale ce vor acumula 30–40 l/mp**, frecvente descărcări electrice și **grindină de dimensiuni medii (3–4 cm)**.

Cod portocaliu în județul Călărași între orele 16:45 – 17:30

Sunt vizate localitățile Sărulești, Valea Argovei, Luica, Gurbănești și Nicolae Bălcescu.

Se vor semnala averse torențiale cu acumulări de 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii (3–4 cm).

Cod portocaliu în județele Galați și Vaslui între orele 16:45 – 17:40

În județul Galați, avertizarea este valabilă pentru Drăgușeni, Berești-Meria, Berești, Bălășești, Bălăbănești și Rădești.

În județul Vaslui, sunt vizate localitățile Bârlad, Zorleni, Banca, Vinderei, Epureni, Grivița, Mălușteni, Șuletea, Băcani, Viișoara, Dodești și Fruntișeni**.

În zonele avertizate sunt prognozate grindină de dimensiuni medii (3–4 cm), averse torențiale cu acumulări de 25–40 l/mp și frecvente descărcări electrice.

Cod portocaliu în județele Cluj și Sălaj între orele 16:45 – 17:45

Avertizarea vizează localitățile Huedin, Sâncraiu și Izvoru Crișului din județul Cluj, precum și Almașu și Fildu de Jos din județul Sălaj.

Meteorologii anunță averse torențiale de 20–30 l/mp și frecvente descărcări electrice. De asemenea, în ultimele ore, în zona avertizată s-au acumulat deja 15–25 l/mp.

Cod portocaliu în județul Caraș-Severin între orele 16:30 – 17:20

Sunt vizate localitățile Oțelu Roșu, Zăvoi, Obreja, Băuțar, Rusca Montană, Glimboca și Marga.

Potrivit ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25–40 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice.

Cod roșu în Borșa, județul Maramureș

În intervalul 15:45 – 16:30, localitatea Borșa s-a aflat sub avertizare Cod roșu.

Meteorologii au anunțat averse torențiale care au acumulat peste 25 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice. În ultimele ore, în zonă s-au înregistrat deja 30–40 l/mp de precipitații.

Cod roșu în opt localități din județul Alba

În intervalul 15:40 – 16:30, avertizarea Cod roșu a fost valabilă pentru localitățile **Baia de Arieș, Lupșa, Bucium, Sălciua, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor.

Și aici au fost prognozate averse torențiale de peste 25 l/mp și frecvente descărcări electrice, în condițiile în care în ultimele ore s-au acumulat deja 25–40 l/mp.

ANM precizează că avertizările nowcasting pentru fenomene meteorologice periculoase imediate sunt emise pentru perioade de maximum șase ore.