Vremea s-a schimbat radical în vestul țării. În Maramureș, o furtună de 15 minute a doborât copaci și a luat pe sus tarabe

După temperaturile de aproximativ 40 de grade Celsius, vremea s-a schimbat brusc în vestul ţării. Furtunile puternice au provocat pagube în mai multe zone unde vântul a doborât copaci, a blocat drumuri și a lăsat mai multe localități fără energie electrică. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă.
Maramureșul s-a aflat sub cod roșu de caniculă, cu 41 de grade la umbră, dar și sub avertizare de furtună. La Șomcuta Mare, o vijelie de nici 15 minute a doborât copaci și a luat pe sus mai multe tarabe din centrul orașului.
În Baia Mare, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe strada Valea Roșie.
Probleme au fost și în județul Hunedoara, unde rafalele puternice de vânt au desprins o prelată de pe un bloc aflat în construcție.
Și în Caraș-Severin au fost înregistrate pagube. La Bozovici, vântul puternic și ploile torențiale au doborât copaci și au provocat întreruperi de curent.
La Oravița grindina a distrus mai multe grădini iar la Cărbunari, trei copaci au blocat drumul județean mai bine de o oră. Un alt arbore a căzut pe DN57 şi a blocat traficul între Bozovici și Iablanița.
Vremea severă a creat probleme și în Suceava, unde grindina a acoperit curțile și grădinile în doar câteva minute.
Meteorologii avertizează că astfel de fenomene se pot repeta și în perioada următoare.