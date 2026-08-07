Vremea s-a schimbat radical în vestul țării. În Maramureș, o furtună de 15 minute a doborât copaci și a luat pe sus tarabe

1 minut de citit Publicat la 08:02 07 Aug 2026 Modificat la 09:47 07 Aug 2026

Furtuni în vestul țării. FOTO Antena 3 CNN

După temperaturile de aproximativ 40 de grade Celsius, vremea s-a schimbat brusc în vestul ţării. Furtunile puternice au provocat pagube în mai multe zone unde vântul a doborât copaci, a blocat drumuri și a lăsat mai multe localități fără energie electrică. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă.

Maramureșul s-a aflat sub cod roșu de caniculă, cu 41 de grade la umbră, dar și sub avertizare de furtună. La Șomcuta Mare, o vijelie de nici 15 minute a doborât copaci și a luat pe sus mai multe tarabe din centrul orașului.

În Baia Mare, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe strada Valea Roșie.



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Probleme au fost și în județul Hunedoara, unde rafalele puternice de vânt au desprins o prelată de pe un bloc aflat în construcție.



Și în Caraș-Severin au fost înregistrate pagube. La Bozovici, vântul puternic și ploile torențiale au doborât copaci și au provocat întreruperi de curent.



La Oravița grindina a distrus mai multe grădini iar la Cărbunari, trei copaci au blocat drumul județean mai bine de o oră. Un alt arbore a căzut pe DN57 şi a blocat traficul între Bozovici și Iablanița.



Vremea severă a creat probleme și în Suceava, unde grindina a acoperit curțile și grădinile în doar câteva minute.



Meteorologii avertizează că astfel de fenomene se pot repeta și în perioada următoare.