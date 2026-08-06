Vin vijeliile. ANM a emis Cod Galben și Portocaliu de furtuni. Lista județelor afectate. Unde se menține Codul Roșu de caniculă

6 minute de citit Publicat la 10:28 06 Aug 2026 Modificat la 10:46 06 Aug 2026

ANM a anunțat Cod Portocaliu și Cod Galben de vijelii în cea mai mare parte a țării. Foto: Getty Images

După zilele de caniculă, urmează o perioadă cu instabilitate atmosferică pronunțată, în care vor avea loc furtuni cu grindină, averse torențiale și descărcări electrice, informează ANM.

Joi, 6 august, valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării.

Vineri, 7 august, fenomenul se va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă, 8 august, se va restrânge către vest și sud.

În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Joi temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 40...41 de grade în Câmpia de Vest.

Vineri și sâmbătă, valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 35...36 de grade vor mai fi semnalate în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolat în rest, cu minime de 20...24 de grade.

Joi și vineri, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest și pe arii restrânse în rest.

Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Cod Galben de caniculă, joi, în Dobrobea, nordul și estul Munteniei și în estul Transilvaniei

Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10.

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

Zone afectate: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei.

Joi, valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și în estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29...30 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Cod Portocaliu de caniculă, joi, în Moldova, Oltenia, mare parte din Transilvania și Muntenia

Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10.

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

Zone afectate: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

Joi, valul de căldură se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.

Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20...22 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.

Cod roșu de caniculă, joi, în vestul și nord-vestul țării

Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10.

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală.

Zone afectate: județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24...25 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.

Cod Galben de vijelii, joi, în Banat, Crișana, mare parte din Muntenia, sudul Moldovei și vestul Transilvaniei

Interval de valabilitate: 06 august, ora 12 – 06 august, ora 23.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

Zone afectate: Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei.

În intervalul menționat, în Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.

Cod Portocaliu de furtuni, joi, în Maramureș, nordul Moldovei, Oltenia, parțial în Transilvania și Muntenia

Interval de valabilitate: 06 august, ora 12 – 06 august, ora 23.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ.

Zone avertizate: nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali.

În nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Aceasta se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 70...90 km/h), averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Cod Galben de caniculă, vineri în Dobrogea, mare parte din Muntenia, Oltenia și Transilvania

Interval de valabilitate: 07 august, ora 10 – 08 august, ora 10.

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Zone afectate: Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei.

Vineri (7 august) valul de căldură va persista în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și în centrul Crișanei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 20...24 de grade, caracterizând pe alocuri o noapte tropicală.

Cod Portocaliu de caniculă, vineri, în Banat și sudul Crișanei

Interval de valabilitate: 07 august, ora 10 – 08 august, ora 10.

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

Zone afectate: Banat și sudul Crișanei.

Vineri (7 august) valul de căldură va fi persistent și intens în Banat și în sudul Crișanei.

Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi

minime în jurul a 20 de grade.

Cod Galben de vijelii în cea mai mare parte a țării, vineri

Interval de valabilitate: 07 august, ora 12 – 07 august, ora 23.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei.

În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 40...60 l/mp.