Cine este Alecsandra Drăgoi, fotografa din Iași care a realizat fotografia oficială a noului premier britanic, Andy Burnham

Alecsandra Drăgoi s-a născut la Iași și este stabilită la Londra FOTO: Facebook/ Alecsandra Drăgoi

Fotografia oficială a premierului britanic Andy Burnham a fost realizată de o româncă stabilită la Londra, Alecsandra Raluca Drăgoi. A studiat în Marea Britanie și este fotografă prefesionistă, dar și formatoare în domeniul foto.

„A fost unul dintre cele mai mari privilegii din viața mea să realizez portretul oficial al prim-ministrului Regatului Unit, Andy Burnham. Faptul că mi s-a acordat încrederea de a realiza un portret atât de important este ceva ce nu voi considera niciodată un lucru de la sine înțeles. Este un moment de care voi fi mereu mândru și care înseamnă enorm pentru mine, atât pe plan personal, cât și profesional. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut posibil acest lucru. Mă bucur că, în sfârșit, îl pot împărtăși cu voi”, a scris Alecsandra pe Instagram, unde a postat și imaginea cu Andy Burnham.

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Cine este Alecsandra Drăgoi

Alecsandra Drăgoi s-a născut la Iași și a absolvit studiile de licență (BA) la Universitatea din Portsmouth și un program de master (MA) la Universitatea din Westminster, potrivit TVRInfo. Are experiență în fotografia de portret, lifestyle și evenimente și documentară. Pe lângă activitatea sa din spatele camerei, este și lector în domeniul fotografiei.

În prezent, lucrează cu normă întreagă în cadrul Departamentului pentru Știință, Inovare și Tehnologie al Guvernului Regatului Unit. În paralel, continuă să colaboreze ca fotograf independent cu publicații și organizații de prestigiu, printre care The Guardian. Totodată, predă la British Academy of Photography și este fotograf oficial BAFTA.

Prin stilul său creativ, profesionalismul și atenția acordată fiecărui proiect, Alecsandra și-a consolidat o reputație solidă în industria fotografiei. Portofoliul său include numeroase povești vizuale cu impact, iar activitatea i-a fost recompensată cu distincții importante, printre care Sony World Photography Awards, categoria Youth (2013), Getty Images și SCA Academy Photography Competition (2014), National Geographic Traveller (2015), precum și multe alte premii.

În semn de recunoaștere a performanțelor și contribuției sale în domeniul creativ, Alecsandra Drăgoi a fost inclusă în clasamentul Forbes 30 Under 30 România.

O tradiție consacrată, chiar dacă nu este reglementată oficial

Realizarea portretelor oficiale ale prim-miniștrilor britanici reprezintă o practică respectată de decenii, aflată la granița dintre protocolul instituțional și arta portretului fotografic. Pentru orice fotograf, primirea unei astfel de comenzi este considerată o confirmare a prestigiului profesional.

Spre deosebire de portretele oficiale ale monarhilor, care se înscriu într-o tradiție de stat cu o vechime de peste patru secole și sunt susținute de un protocol bine stabilit, portretul oficial al premierului nu este prevăzut prin lege și nici nu urmează reguli stricte. Cu toate acestea, aproape fiecare prim-ministru al Regatului Unit beneficiază de un portret oficial realizat la începutul mandatului, imagine utilizată ulterior de Downing Street, Guvernul britanic și presa internațională.

Cine este ales să realizeze portretul oficial

Nu există un fotograf desemnat permanent pentru realizarea portretelor oficiale ale premierilor britanici. Fiecare administrație are libertatea de a colabora cu profesioniști diferiți, selectați în funcție de stilul lor artistic, experiența acumulată și nivelul de încredere pe care îl inspiră. Din acest motiv, primirea unei asemenea responsabilități este privită în industrie ca una dintre cele mai importante confirmări ale reputației și valorii profesionale a unui fotograf.