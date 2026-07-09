Eurostar comandă trenuri care pot face față unor veri „saudite” cu 55 de grade. CEO: „Înainte de săptămâna trecută, nu m-aș fi gândit”

Tren Eurostar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Eurostar a comandat trenuri care pot circula și la temperaturi de 55°C, pregătindu-se pentru posibilitatea ca Marea Britanie și anumite regiuni din Europa să aibă, până la jumătatea secolului, veri similare celor din Arabia Saudită.

Compania și-a actualizat săptămâna trecută specificațiile de la un model care putea funcționa la temperaturi de până la 45°C, a declarat directorul executiv Gwendoline Cazenave, după perioadele de temperaturi neobișnuit de ridicate înregistrate în regiune.

„Anul acesta, valul de căldură a venit mai devreme, a durat mai mult și a fost mai intens decât oricând”, a declarat ea pentru Financial Times. Având în vedere că trenurile comandate de Eurostar sunt proiectate să rămână în serviciu până în anii 2060, „am decis să schimbăm opțiunea și să ducem trenul până la 55°C” - o temperatură despre care a spus că este asociată mai degrabă cu Arabia Saudită.

Compania a plasat anul trecut o comandă în valoare de 1,7 miliarde de lire sterline pentru până la 50 de trenuri produse de Alstom, care vor circula prin Tunelul Canalului Mânecii (n.r. sub mare), inclusiv modele cu două niveluri.

Eurostar își modifică și modul de operare, din cauza căldurii extreme

Primele trenuri sunt așteptate să fie livrate spre sfârșitul acestui deceniu și vor fi utilizate timp de aproximativ 30 de ani. Conform termenilor contractului, operatorul a avut posibilitatea de a modifica specificațiile privind rezistența la temperaturi ridicate înainte de finalizarea comenzii. Principala schimbare vizează materialele utilizate pentru componentele sistemelor de aer condiționat.

Creșterea temperaturilor determină deja Eurostar să își modifice modul de operare - compania adaugă mai multe spații de mentenanță pentru unitățile de aer condiționat și transportă mai multă apă îmbuteliată în trenuri atunci când prognozele indică perioade extinse de caniculă.

În același timp, compania și-a revizuit planurile pe termen lung, într-un amplu proces de modernizare a măsurilor de adaptare la un climat mai cald.

Al treilea val de caniculă din această vară a lovit Europa

Anumite regiuni din Marea Britanie traversează în prezent al treilea val de căldură al anului, după o perioadă fără precedent în luna iunie, când temperaturile au ajuns la 37,7°C.

Franța și Belgia s-au confruntat, de asemenea, cu temperaturi extreme în această vară, după cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în vestul Europei. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid.

Proiecțiile pe termen lung ale Serviciului Meteorologic britanic (UK Met Office) indică un climat estival semnificativ mai cald și mai uscat în Marea Britanie până în 2060, temperaturile de 40°C înregistrate în 2022 urmând să devină obișnuite.

Instituția a transmis anul acesta că temperaturile maxime din timpul verii ar putea ajunge la 45°C până în 2056, modelele climatice indicând totodată posibilitatea unor valuri de căldură mai lungi.

Comitetul pentru Schimbări Climatice, organismul independent care oferă consultanță guvernului britanic pe tema climei, a avertizat că Marea Britanie nu este suficient pregătită pentru efectele schimbărilor climatice, iar infrastructura și serviciile publice au nevoie de investiții majore.

Potrivit instituției, temperatura globală a crescut cu aproximativ 1,3-1,4°C față de perioada preindustrială, însă politicile actuale ar putea conduce la o încălzire de aproximativ 2,6°C până în anul 2100.

Eurostar a dezvoltat un „Plan Solstițiu”, după vara caniculară din 2022

După vara record din 2022, Eurostar a dezvoltat un „Plan Solstițiu” pentru adaptarea la creșterea temperaturilor. Acesta a inclus testarea zilnică a sistemelor de aer condiționat din fiecare vagon și rezervarea unor intervale suplimentare în depouri pentru repararea unităților defecte.

Planul include și măsuri pentru accelerarea livrării componentelor de la furnizori, astfel încât fiecare vagon să beneficieze permanent de răcire.

Alte modificări pe termen scurt vizează îmbunătățirea sistemelor de comunicare privind întârzierile sau modificările de program, care sunt adesea provocate de probleme ale infrastructurii feroviare cauzate de temperaturile ridicate și pe care Eurostar nu le poate controla.

Cazenave a declarat că valurile de căldură au demonstrat că firma trebuie nu doar să „își consolideze planurile pe termen scurt”, ci și să „gândească puțin diferit despre viitor - Trebuie să recunosc că înainte de săptămâna trecută nu m-aș fi gândit niciodată că va trebui să cumpărăm trenuri capabile să funcționeze la 55°C”.

Declarația a fost făcută în momentul în care Eurostar a lansat un raport potrivit căruia extinderea conexiunilor feroviare către destinații europene ar putea genera 40.000 de locuri de muncă și ar putea adăuga până la 2,8 miliarde de lire sterline economiei britanice.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, Cazenave a afirmat că guvernul ar trebui să ofere stabilitate pe termen lung în domenii precum regulile de frontieră, reglementările și tarifele pentru accesul la infrastructura feroviară.

Eurostar este un serviciu feroviar internațional de mare viteză care asigură legături între Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda și Germania. Acesta este renumit pentru traversarea Tunelului Canalului Mânecii, oferind o alternativă rapidă la zborurile cu avionul.