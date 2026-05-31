Nicușor Dan, la BBC: Vom expulza ambasadorul Rusiei, dacă incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al României vor continua

Publicat la 12:29 31 Mai 2026 Modificat la 12:50 31 Mai 2026

Nicușor Dan a mers la blocul lovit de o dronă rusească. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, într-un interviu telefonic acordat BBC, că închiderea consulatului rus de la Constanța, după incidentul dronei rusești explodate la Galați, reprezintă un „avertisment” dat Moscovei și că următorul pas va fi expulzarea ambasadorului Rusiei.

Astfel, măsura închiderii consulatului de la Constanța „reprezintă un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri”, a precizat șeful statului.

„Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat de reporterul BBC care ar fi, concret, aceste măsuri pe care le-ar lua România, în cazul în care astfel de incursiuni cu drone rusești continuă, președintele Nicușor Dan a spus:

„Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic”, a precizat președintele României.

Șeful statului a spus cum au determinat autoritățile române că drona explodată la Galați era una Gheran-2, de provenineță rusească.

„Suntem siguri de acest lucru deoarece am avut o altă dronă acum patru sau cinci săptămâni care nu a explodat. Am comparat cele două drone – resturile celei care a explodat ieri și cele ale celei care a ajuns acum o lună – și sunt complet identice. Așadar, putem spune cu certitudine că este o dronă rusească. În al doilea rând, cunoaștem contextul. A existat, de fapt, un roi de 43 de drone care a vizat portul Reni, portul dunărean din vestul regiunii Odesa, adică partea de vest a Ucrainei din regiunea Mării Negre”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan a adăugat că în ultimii ani au existat „poate 20-30 care au ajuns aici”.

„La început, acestea nu erau încărcate cu explozibili. Însă, după cum am menționat, acum o lună am avut o altă dronă cu explozibili care, din fericire, nu a explodat. Prin urmare, situația este periculoasă. A devenit periculoasă pentru cetățenii români. Iar atunci când rușii vizează localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să se asigure că nu provoacă răniți în rândul cetățenilor români”, a spus la BBC președintele României.

Nicușor Dan și-a exprimat, totodată, convingerea că SUA vor susține România.

„Sunt convins. Este un proces deja în desfășurare. Ne-au furnizat deja echipamente exact pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Avem, așadar, echipamente americane, însă doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.