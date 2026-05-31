"Orașul sticlei” din India e în prag de colaps: Criza gazelor oprește cuptoarele și amenință sute de mii de locuri de muncă

Publicat la 12:45 31 Mai 2026

"Aceasta este cea mai gravă criză care ne-a lovit vreodată".

Într-un oraș indian cu patru secole de tradiție în prelucrarea sticlei, una dintre cele mai vechi industrii artizanale din țară se clatină sub presiunea crizei energetice globale declanșate de războiul din Orientul Mijlociu. Creșterea abruptă a prețului gazelor, după blocarea rutelor de aprovizionare, obligă fabricile din Firozabad, supranumit "orașul sticlei”, să își reducă producția și să își tempereze exporturile, punând în pericol un sector care susține sute de mii de locuri de muncă, scrie Financial Times.

Întreruperea aprovizionării cu gaze din Golf, care alimentează cuptoarele "orașului sticlei” din India, a provocat o creștere bruscă a prețurilor la energie, forțând multe fabrici să reducă producția.

"Aceasta este cea mai gravă criză care ne-a lovit vreodată”, a spus Bansal, președintele fabricii de sticlă Shri Sitaram.

Orașul Firozabad a trecut deja printr-o criză energetică devastatoare. În 1996, fabricile sale au primit ordin să treacă de la cărbune la gaze pentru a proteja de cenușă fațadele din marmură albă ale Taj Mahal, situat la doar 40 km distanță. Doar o treime din afacerile de sticlă din oraș au supraviețuit.

„Când a venit hotărârea din 1996, a trebuit să facem tranziția peste noapte, am început de la zero”, a spus Bansal.

Încă o dată, industria se confruntă cu tulburări în aprovizionarea cu energie. Două treimi din importurile de gaze ale Indiei provin din Orientul Mijlociu, unde închiderea Strâmtorii Hormuz, ca urmare a războiului americano-israelian din Iran, a restricționat oferta și a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor.

Prețurile combustibililor reprezintă până la 35% din costurile de fabricare a sticlei, alimentând cuptoare care trebuie alimentate constant pentru a funcționa până la 1.000°C.

Producătorii de sticlă afectați de criza gazelor

Producătorii de sticlă, mulți dintre ei fabrici mici și mijlocii care deja aveau marje de profit extrem de mici, spun că reducerile de peste 20% din aprovizionarea cu gaze de la începutul lunii martie au redus producția cu o medie de 30%.

Exporturile, care reprezintă aproximativ 30% din producția orașului Firozabad și se îndreaptă în principal către SUA, au scăzut și ele, deoarece prețul transportului maritim a crescut. Livrările către Golf, o altă destinație importantă, au stagnat și ele.

„Aprovizionarea cu gaze este insuficientă, iar costurile de producție au crescut”, a declarat Raj Kumar Mittal, președintele Sindicatului Producătorilor de Sticlă din Uttar Pradesh.

El a adăugat că aprovizionarea cu sodă calcinată — o componentă cheie pentru fabricarea sticlei, o mare parte provenind din Iran — a fost, de asemenea, aproape oprită de război.

SUA și Iranul sunt angajate în negocieri critice săptămâna aceasta pentru a prelungi un armistițiu fragil, care ar putea include redeschiderea treptată a strâmtorii de către Teheran și permiterea reluării transporturilor de energie prin aceasta.

Însă șocul energetic global a pus deja presiune asupra inițiativei „Make in India” a prim-ministrului indian Narendra Modi de a transforma țara într-o putere manufacturieră și un rival al lanțului de aprovizionare al Chinei. Modi a avertizat luna aceasta că pandemia de coronavirus, conflictele globale și criza din Golf creează un „deceniu de dezastre”.

Programul ONU pentru Dezvoltare a avertizat luna trecută că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea împinge în sărăcie până la 2,5 milioane de oameni din India.

Sectorul manufacturier de dimensiuni mici și mijlocii din India, care include majoritatea producătorilor de sticlă, reprezintă aproximativ 30% din PIB și 45% din exporturi. Industria se confrunta deja cu dificultăți în urma deciziei președintelui american Donald Trump de anul trecut de a majora tarifele la exporturile Indiei la 50%, pentru a penaliza New Delhi pentru achizițiile de petrol rusesc.

Până la 1 milion de persoane sunt angajate direct sau indirect de industria sticlei din Firozabad, aproximativ 200 de companii generând venituri anuale de peste 1 miliard de dolari și 200 de milioane de dolari la exporturi, potrivit lui Bansal, care este și vicepreședintele Federației Producătorilor de Sticlă din India.

Abhishek Kumar, președintele Asociației Antreprenorilor din India, a declarat că 26% dintre cei peste 30 de milioane de mici producători din țară sunt „în așteptare” ca urmare a creșterii costurilor energiei, substanțelor chimice și transportului.

Autoritățile indiene au avertizat în privat că cetățenii trebuie să se pregătească pentru un șoc economic. Modi a făcut apel la indieni să strângă cureaua și să economisească combustibil lucrând de acasă, folosind transportul public, evitând călătoriile în străinătate pentru sărbători și nunți și suspendând achizițiile de aur neesențiale.