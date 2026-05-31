Ferrari a vrut să concureze cu mașinile electrice chinezești. Noul Luce a provocat deja un val de critici

4 minute de citit Publicat la 13:26 31 Mai 2026 Modificat la 13:26 31 Mai 2026

Ferrari a lansat primul său model complet electric. FOTO: Ferrari

Ferrari a încearcat să răspundă ascensiunii rapide a producătorilor chinezi de mașini electrice prin lansarea modelului Luce, primul vehicul complet electric din istoria mărcii italiene.

Conceput de celebrul designer al iPhone-ului, Sir Jony Ive, noul model marchează cea mai radicală schimbare de direcție pentru producătorul auto, însă strategia menită să atragă o nouă generație de clienți și să concureze tot mai agresivele EV-uri premium din China a stârnit un val de critici, scrie BBC.

Investitorii, fanii Ferrari și experți din industrie au contestat atât designul, cât și poziționarea mașinii, într-un moment în care producătorii chinezi atacă tot mai puternic segmentul de lux dominat tradițional de mărcile europene.

Producătorii chinezi de vehicule electrice vizează din ce în ce mai mult piața premium pentru a-și crește marjele de profit, concurând deja cu modelele de lux Porsche și Tesla.

Supermașinile electrice au fost lansate și de firme chineze, mai cunoscute pentru SUV-uri și limuzine. Un exemplu cu care concurează mărcile occidentale este BYD Yangwang U9, un vehicul complet electric, de 250.000 de dolari. Acesta poate atinge 100 km/h în puțin peste 2,3 secunde.

Poate de aceea, cu Luce, Ferrari vizează o piață complet diferită de cei care doresc să cumpere o supermașină convențională.

Luce ar putea atrage cumpărători mai tineri, care sunt mai deschiși la vehiculele electrice în comparație cu fanii înrăiți ai Ferrari, au spus experții.

Având în vedere cât de nefamiliar pare ca Ferrari, Luce ar putea atrage și noi clienți pentru marcă.

Val de critici după ce Ferrari a lansat primul model electric

Noul Ferrari Luce, ideea designerului de iPhone Sir Jony Ive, este diferit de orice a creat vreodată producătorul auto italian - la fel ca și reacțiile negative cu care se confruntă.

Lansarea sa a fost un eveniment atât de important încât președintele italian Sergio Mattarella și Papa Leone au fost invitați să vadă primul vehicul electric (EV) al mărcii de lux.

Însă criticii de pe internet, investitorii și chiar politicienii au criticat Luce - care în italiană înseamnă „ușoară”.

Acțiunile firmei au scăzut cu 8% după lansare, deoarece o serie de meme-uri au batjocorit mașina de 640.000 de dolari, care este și prima sa mașină cu cinci locuri.

Acest lucru vine în contextul în care industria auto globală se confruntă cu o serie de provocări majore, inclusiv concurența acerbă din partea producătorilor auto chinezi.

Dezvelirea unui Ferrari EV marchează o schimbare majoră pentru o marcă construită pe supermașini elegante pe benzină, cunoscute pentru motoarele lor puternice.

Ani de zile, firma a rezistat trecerii la electricitate - chiar dacă o mare parte din industria auto făcea tranziția.

Luce este cu siguranță la fel de rapid ca multe supermașini: 0-96 km/h în aproximativ 2,5 secunde, cu o viteză maximă de peste 300 km/h.

Producătorii de mașini de lux renunță la programele dezvoltării mașinilor electrice

Dar aspectul său a atras cele mai multe critici. Fostul președinte Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a declarat reporterilor marți că Luce „riscă distrugerea unei legende” și că firma ar trebui să-i elimine emblema de pe mașină.

Dealerul și colecționarul de mașini de lux din Australia, Shaun Baker, a declarat pentru BBC: „Ferrari era marca aspirațională pe care o puteai deține. Dar cu Luce, și-au afectat imaginea”, a spus el.

Unii utilizatori de social media au făcut comparații cu mult mai ieftinul Nissan Leaf și cu mașinile electrice chinezești, sugestii pe care șeful Ferrari, Benedetto Vigna, s-a grăbit să le respingă.

Alții au postat modificări generate de inteligență artificială ale designului lui Luce, dându-i un aspect mai sportiv.

„Au fost realizate în 10 secunde și încă arată mai bine decât ceea ce a lansat Ferrari”, a spus Baker, care a deținut peste 50 de mașini ale firmei.

Vigna, care a condus Ferrari în ultimii cinci ani, nu este străin de controverse.

Purosangue, primul SUV (vehicul utilitar sport) al firmei, a avut opinii împărțite când a fost lansat în 2022.

Criticii au spus că modelul cu patru uși va păta imaginea Ferrari ca marcă exclusivă de supermașini. Dar s-a vândut bine, ajutând firma să intre pe o piață nouă.

Ferrari nu este singurul gigant din industria auto care se confruntă cu reacții negative din cauza trecerii la modelele electrice.

În 2024, Jaguar a stârnit dezbateri aprinse când a anunțat planurile de a deveni o marcă de vehicule electrice de lux și a dezvăluit un concept car numit Type 00, care nu arăta ca niciunul dintre modelele anterioare ale producătorului britanic de mașini de lux.

Criticii au spus că mașina, cu capota sa ultra-lungă și jantele groase, reprezenta o abatere de la originile producătorului de E-Type.

„Jaguar trebuie să fie îndrăzneață și disruptivă pentru a se impune și a transmite mesajul nostru”, a declarat la vremea respectivă pentru BBC șeful firmei, Rawdon Glover.

Analistul auto din Singapore, James Wong, a lăudat designul interiorului lui Luce, dar a spus că, în ansamblu, mașina este „de nerecunoscut” ca Ferrari.

„Prețul uimitor” al lui Luce pare, de asemenea, deosebit de mare, având în vedere vehiculele electrice din ce în ce mai ieftine și luxoase deja existente pe piață, a declarat experta în industria sustenabilă Jessica Cheam.

Dar Vigna a spus că este un preț corect de plătit pentru inovație și că mașina a stârnit un interes puternic din partea potențialilor cumpărători.

Trecerea Ferrari către vehiculele electrice vine în contextul în care alte câteva mărci mari și-au regândit planurile pentru mașinile alimentate cu baterii.

Producătorul rival de supermașini Lamborghini a renunțat la programul de vehicule electrice din cauza cererii slabe și a preferinței clienților pentru motoarele pe benzină.

După lansarea modelului Luce, șeful Lamborghini, Stephan Winkelmann, a declarat că concentrarea companiei sale pe mașinile hibride în detrimentul modelelor complet electrice este „calea corectă de urmat”.

„Fiecare marcă, fiecare companie trebuie să decidă singură”, a declarat Winkelmann pentru canalul de știri economice CNBC.

Și alți producători auto - inclusiv Porsche, Honda și Ford - și-au redus programele de vehicule electrice.