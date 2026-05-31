Metalul mai scump de zece ori decât aurul. Două țări dețin aproape toată producția

2 minute de citit Publicat la 11:00 31 Mai 2026 Modificat la 11:03 31 Mai 2026

Deși puțini oameni au auzit de rodiu, acesta a devenit unul dintre cele mai valoroase elemente de pe planetă. În prezent, este de aproape zece ori mai scump decât aurul și de aproximativ cinci ori mai valoros decât platina, ocupând primul loc în topul metalelor prețioase după preț, scrie lbma.org.uk.

Descoperit oficial în urmă cu peste 200 de ani de chimistul englez William Hyde Wollaston, rodiul își trage numele din cuvântul grecesc „rhodon”, care înseamnă „trandafir”. Metalul nu există însă în zăcăminte proprii și apare doar ca produs secundar în minereurile de platină și nichel.

300 de tone provin din Africa de Sud

Astăzi, piața mondială este dominată aproape complet de două state. Africa de Sud produce aproximativ 85% din cantitatea globală de rodiu, în timp ce Rusia controlează încă aproximativ 12% din piață. În ultimele două secole, se estimează că au fost extrase doar aproximativ 425 de tone de rodiu în întreaga lume, dintre care 300 de tone provin din Africa de Sud.

Metalul este atât de rar încât producția anuală mondială abia depășește 26 de tone. Cu toate acestea, cererea industrială continuă să crească, iar principalul consumator rămâne industria auto. De peste 30 de ani, rodiul este folosit în catalizatoarele automobilelor datorită capacității sale de a transforma oxizii de azot, responsabili pentru ploile acide, în azot inofensiv.

Exporturile de rodiu valorează miliarde de dolari anual

Industria auto consumă anual mai mult rodiu decât se extrage efectiv din mine. Diferența este acoperită prin reciclarea catalizatoarelor uzate, care furnizează aproximativ 20% din necesarul global.

Prețul metalului a avut fluctuații spectaculoase de-a lungul timpului. Dacă în anii ’70 o uncie costa în jur de 200 de dolari, în anumite perioade rodiul a depășit pragul de 7.000 de dolari pe uncie, pe fondul deficitului de ofertă, al cererii uriașe și al speculațiilor din piață.

În ciuda valorii sale uriașe, rodiul rămâne aproape necunoscut publicului larg. Pentru Africa de Sud însă, metalul reprezintă o resursă strategică majoră: exporturile de rodiu valorează miliarde de dolari anual și rivalizează cu veniturile generate de aur.

Experții spun că rezerve importante există încă în subteran, însă exploatarea lor devine tot mai dificilă. Unele mine sud-africane ajung deja la adâncimi de peste 2.000 de metri, iar costurile de extracție cresc constant.

Chiar și așa, cererea pentru acest metal rar pare departe de a scădea. Atât timp cât automobilele cu motoare convenționale vor domina șoselele lumii, rodiul va continua să fie unul dintre cele mai scumpe și căutate metale de pe planetă.