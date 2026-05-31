Reactorul 2 de la Cernavodă a fost repornit. „Unitatea a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național”

1 minut de citit Publicat la 10:01 31 Mai 2026 Modificat la 11:01 31 Mai 2026

Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost oprită la începutul lunii mai pentru înlocuirea unui transformator. Foto: Agerpres

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost repornit și resincronizat sâmbătă seara la Sistemul Energetic Naţional, după finalizarea lucrărilor de înlocuire a unui transformator de evacuare a puterii cu unul de rezervă, a anunţat Nuclearelectrica SA.

„Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 30 mai 2026”, se arată într-un comunicat Nuclearelectrica.

Compania a precizat că „unitatea 2 CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la reţea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a apariţiei unei disfuncţionalităţi la un izolator aferent transformatorului de evacuare a puterii, ceea ce a necesitat înlocuirea transformatorului Unităţii 2 CNE Cernavodă cu unul de rezervă şi, implicit, o perioadă mai lungă de oprire”.

Potrivit Nuclearelectrica, lucrările de înlocuire a transformatorului electric au reprezentat o „activitate complexă care implică izolarea, demontarea, relocarea transformatorului iniţial, precum şi testări complexe şi calibrări ale noului transformator, în strictă conformitate cu normele industriei nucleare”.

Pe perioada efectuării lucrărilor de remediere şi de înlocuire a transformatorului cu cel de rezervă, reactorul Unităţii 2 a fost menţinut în siguranţă, în stare oprită, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, personalului, populaţiei şi mediului înconjurător, în strictă conformitate cu procedurile aplicabile, au mai precizat reprezentanţii companiei Nuclearelectrica.

Nuclearelectrica are ca activitate principală producerea energiei electrice şi termice prin procedee nucleare. Principalul loc de desfăşurare a activităţii este în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, unde societatea deţine şi operează două reactoare nucleare funcţionale (Unitatea 1 şi Unitatea 2), informează Agerpres.