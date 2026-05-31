O scrisoare secretă a Prințesei Diana, dezvăluită la zeci de ani după moartea ei. Ce spunea despre mariajul cu Charles

1 minut de citit Publicat la 10:00 31 Mai 2026 Modificat la 11:02 31 Mai 2026

Scrisoarea a fost scrisă în timpul șederii la Castelul Balmoral, unde cuplul s-a retras după luna de miere. Foto: Profimedia Images

Prințesa Diana a făcut o mărturisire neașteptată despre viața de după nuntă într-o scrisoare adresată unei prietene apropiate, document care urmează să fie scos la licitație, potrivit People.

La doar două luni după căsătoria cu Regele Charles al III-lea, pe atunci moștenitor al tronului, Diana îi scria unei colege din școală că viața de soție este „minunată”. Scrisoarea face parte dintr-o colecție de obiecte personale care vor fi puse în vânzare de casa de licitații Gorringe's.

Materialele provin de la Katherine Hanbury, prietenă din copilărie a Dianei, alături de care a studiat la Școala de Fete West Heath în anii ’70. Printre ele se află și așa-numita „scrisoare din luna de miere”, redactată în septembrie 1981.

O lună de miere fericită

În rândurile sale, Diana povestea că a avut parte de o lună de miere fericită, cu mult soare și mare liniștită, și că urma să petreacă o perioadă mai lungă în Scoția, lucru care o încânta, deoarece îi plăcea să stea în aer liber și nu era deloc atașată de viața din Londra.

Tot acolo nota, cu un ton relaxat, că „este minunat să fii căsătorită”, adăugând că poate spune asta după două luni. În același timp, lăsa să se înțeleagă că încă se adapta la noul rol în familia regală, descriind situația ca pe un fel de „joc între adulți”.

Scrisoarea a fost scrisă în timpul șederii la Castelul Balmoral, unde cuplul s-a retras după o lună de miere care a inclus o croazieră pe iahtul regal Britannia și opriri în Egipt și în insulele grecești.

Nunta a fost urmărită de peste 750 de milioane de oameni

Nunta lor, celebrată pe 29 iulie 1981 la Catedrala St. Paul, a fost urmărită de aproximativ 750 de milioane de oameni din întreaga lume.

Colecția scoasă la licitație mai include fotografii din perioada școlii, inclusiv una în care apare alături de actrița Tilda Swinton, precum și un program de la o slujbă comemorativă organizată după moartea Dianei, în 1997, la St Martin-in-the-Fields.

Valoarea estimată a întregului lot este între 5.400 și 8.000 de dolari, iar licitația este programată pentru începutul lunii iulie.