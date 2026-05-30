În Nepal se construiesc drumuri din plastic reciclat. Sunt mai rezistente și suportă mai bine extremele climatice

2 minute de citit Publicat la 23:42 30 Mai 2026 Modificat la 23:42 30 Mai 2026

Această fotografie realizată pe 26 decembrie 2024 prezintă vehicule care circulă pe un drum construit din deșeuri de plastic reciclat în Pokhara. Foto: Profimedia Images

Nepal încearcă să găsească o soluție pentru una dintre cele mai mari probleme de mediu cu care se confruntă: cantitatea uriașă de deșeuri din plastic care invadează orașele, râurile și zonele montane, scrie Times of India.

În ultimii ani, creșterea consumului de produse ambalate și lipsa unor sisteme eficiente de reciclare au dus la acumularea masivă a plasticului, mai ales în orașe precum Kathmandu și Pokhara. În acest context, autoritățile și organizațiile locale au început să testeze o metodă neobișnuită: folosirea plasticului reciclat în construcția drumurilor.

Proiectul este coordonat de organizația Green Road Waste Management, fondată de Bimal Bastola și echipa sa. Ideea de bază este simplă: ambalajele greu reciclabile, precum pungile de snacks-uri, ambalajele de biscuiți sau alte materiale plastice de calitate slabă, sunt transformate în material pentru asfalt.

Două tone de plastic pentru fiecare kilometru de drum

Potrivit echipei implicate în proiect, pentru fiecare kilometru de drum sunt necesare aproximativ două tone de plastic mărunțit.

Procesul presupune topirea plasticului și amestecarea acestuia cu agregatele folosite la construcția drumurilor. Ulterior este adăugat bitum pentru obținerea asfaltului final. Cei care lucrează la proiect susțin că drumurile realizate astfel sunt mai rezistente și suportă mai bine deteriorările provocate de apă.

„Am văzut potențial în aceste materiale plastice care în mod normal ajung la gunoi și am considerat că pot fi folosite ca alternativă parțială la bitum”, a explicat Bimal Bastola.

Problema deșeurilor a devenit tot mai gravă în Nepal pe fondul urbanizării rapide și al infrastructurii insuficiente pentru reciclare. Potrivit unor rapoarte internaționale, orașele din Nepal generează zilnic mii de tone de gunoi, iar plasticul reprezintă una dintre cele mai mari componente ale acestuia.

Tehnologia este deja testată în India, Bangladesh sau Olanda

În multe zone, deșeurile pot fi văzute pe marginea drumurilor, în râuri sau chiar pe traseele montane frecventate de turiști.

Susținătorii proiectului spun că această metodă ar putea rezolva simultan două probleme: gestionarea deșeurilor și starea proastă a infrastructurii rutiere. Tehnologia este deja testată și în alte țări, inclusiv în India, Bangladesh sau Olanda.

În India, de exemplu, au fost construiți deja mii de kilometri de drumuri folosind plastic reciclat.

Cu toate acestea, specialiștii în mediu atrag atenția că sunt necesare mai multe studii privind impactul pe termen lung. Experții cer cercetări legate de emisiile produse în timpul fabricării asfaltului, degradarea materialului și riscul apariției microplasticelor în natură.

Chiar și așa, autoritățile din Nepal intenționează să extindă proiectul și în capitala Kathmandu.

Pentru mulți localnici, inițiativa reprezintă o speranță că orașele ar putea deveni mai curate și mai sustenabile. Dacă rezultatele vor fi pozitive, modelul nepalez ar putea fi preluat și de alte state care se confruntă cu probleme grave de poluare și gestionare a deșeurilor urbane.