Supărat pe cântăreți, Trump vrea să anuleze concertele de Ziua Independenței: „Mă gândesc să aduc cea mai mare atracţie din lume”

După ce cinci din cei nouă artiști și-au anulat concertele de la evenimentul de celebrare a celei de-a 250-a aniversări a independenţei SUA, Donald Trump a anunțat că ia în considerare să anuleze cu totul concertele și în schimb va susține el însuși un discurs la Washington. Președintele american a spus că el este „cea mai mare atracție din lume” și s-a comparat cu un Elvis Presley „fără chitară”, relatează Agerpres.

„Mă gândesc să aduc cea mai mare atracţie din lume, omul care atrage mulţimi mult mai mari decât Elvis în perioada sa de glorie, şi fără chitară, omul care iubeşte ţara noastră mai mult decât oricine, omul pe care unii îl consideră cel mai mare preşedinte din istorie (CEL MAI BUN DIN TOATE TIMPURILE), DONALD J. TRUMP, pentru a-i înlocui pe aceşti 'artişti' de mâna a treia, supraplătiţi”, a scris preşedintele american într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.



În acest mesaj, Donald Trump a scris că le-a cerut echipelor sale să examineze „fezabilitatea” unui miting numit „America se întoarce”, miercuri, la Washington, „la aceeaşi oră și în acelaşi loc”, unde „sunt invitaţi doar marii patrioţi”.

„Va fi o celebrare sălbatică şi frumoasă a Americii!”, a mai spus Trump.







Postarea președintelui american a venit în contextul în care planul Casei Albe de a organiza o mare sărbătoare muzicală pentru a 250-a aniversare a independenţei SUA a suferit un eşec puternic vineri, după ce cinci artişti s-au retras, invocând tensiuni politice.



Doar patru artişti au mai rămas acum din cei nouă anunţaţi iniţial miercuri de comitetul responsabil de evenimentele de celebrare programate între 25 iunie şi 10 iulie pe National Mall din Washington.



„Din păcate, ceea ce ni s-a prezentat ca o celebrare a ţării noastre a evoluat în ceva mult mai controversat decât la ceea ce am fost de acord să particip”, a declarat joi Bret Michaels, solistul trupei Poison, care urma să cânte la eveniment.



Donald Trump a căutat în mod clar să-şi lase amprenta asupra acestei aniversări, în special prin programarea unui turneu de arte marţiale mixte (MMA) pe peluza Casei Albe pe 14 iunie, cu ocazia împlinirii a 80 de ani.



Într-o ţară care continuă să producă unele dintre cele mai mari vedete internaţionale, acest program de artişti care au avut perioada lor de glorie în secolul trecut, cum ar fi rapperul Vanilla Ice, grupul C+C Music Factory şi fostul duo Milli Vanilli (unul dintre cei doi membri murind în 1998), a stârnit un val de postări sarcastice pe reţelele de socializare.