Donald Trump a încheiat o vizită medicală de trei ore și declară că „totul a ieșit perfect”

Publicat la 11:13 27 Mai 2026

Președintele american Donald Trump a efectuat marți un nou control medical, într-un moment în care starea sa de sănătate și rezistența fizică revin în centrul atenției publice, pe fondul dezbaterilor legate de vârsta liderilor politici americani, potrivit The Associated Press.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a petrecut peste trei ore la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, unde a fost supus unor investigații medicale și stomatologice preventive, potrivit Casei Albe. Acesta este al patrulea examen medical făcut public de la revenirea sa la Casa Albă pentru al doilea mandat.

După vizită, liderul republican a transmis pe rețelele sociale că tocmai și-a încheiat „controlul fizic de șase luni” și că „totul a ieșit PERFECT”.

Casa Albă nu a publicat imediat un raport medical detaliat al medicilor președintelui.

De-a lungul decadelor, administrațiile americane au făcut publice doar anumite informații despre starea de sănătate a președinților, iar documentele medicale sunt filtrate și aprobate de Casa Albă și de liderul de la Washington. Acest lucru a alimentat constant întrebări privind transparența informațiilor oferite publicului.

Donald Trump va împlini 80 de ani luna viitoare și este cea mai în vârstă persoană aleasă președinte al Statelor Unite. Predecesorul său, Joe Biden, avea 82 de ani când a părăsit funcția, după ce s-a retras din cursa prezidențială din 2024 pe fondul preocupărilor legate de vârsta și capacitatea sa de a conduce.

„Preocupările privind sănătatea fizică a președintelui sunt probabil la cel mai ridicat nivel de până acum”

Un sondaj realizat în aprilie de Washington Post/ABC News/Ipsos arată că mai puțin de jumătate dintre americani consideră că Trump are suficientă claritate mentală și o stare fizică adecvată pentru a-și exercita eficient mandatul.

„Cred că preocupările privind sănătatea fizică a președintelui sunt probabil la cel mai ridicat nivel de până acum, iar vârsta înaintată este principala îngrijorare”, a declarat dr. Jeffrey Kuhlman, fost medic al Casei Albe în mandatele președinților Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton.

Potrivit specialistului, un control medical complet pentru un pacient de vârsta lui Trump ar trebui să includă investigații cardiace avansate, teste pentru depistarea cancerului și evaluări cognitive, pe lângă verificările obișnuite precum tensiunea arterială, greutatea și înălțimea.

Casa Albă a transmis însă că președintele se află într-o stare excelentă de sănătate. „Președintele Trump este cel mai lucid și accesibil președinte din istoria americană și lucrează neîncetat pentru a rezolva problemele și a-și respecta promisiunile”, a declarat purtătorul de cuvânt Davis Ingle.

Zeci de neurologi, psihiatri și alți experți medicali au semnat o declarație publică în care au afirmat că Trump ar fi „inapt mental” pentru funcție

Nu există nicio lege în Statele Unite care să oblige președinții să își facă publice dosarele medicale, iar nivelul de transparență a variat de la o administrație la alta. Rapoartele medicale anterioare ale lui Trump au fost criticate pentru lipsa detaliilor și pentru unele informații considerate discutabile de experți.

În ultimele luni, fotografiile publice l-au surprins pe Trump cu mâinile și picioarele umflate, simptome asociate insuficienței venoase cronice — o afecțiune diagnosticată oficial în iulie anul trecut și frecvent întâlnită la persoanele în vârstă.

Totodată, criticii președintelui au invocat discursurile sale considerate incoerente și retorica agresivă drept posibile semne ale unui declin cognitiv. Luna trecută, peste 30 de neurologi, psihiatri și alți experți medicali au semnat o declarație publică în care au afirmat că Trump ar fi „inapt mental” pentru funcție, deși au recunoscut că nu l-au examinat personal.

Reprezentanții Casei Albe au respins acuzațiile, susținând că astfel de speculații sunt motivate politic și lipsite de fundament medical.

Experții în bioetică atrag atenția că alegerea unor președinți tot mai în vârstă, precum Trump și Biden, a amplificat dezbaterea privind transparența stării de sănătate a liderilor americani. Unii specialiști cer chiar crearea unei organizații medicale independente care să evalueze periodic sănătatea președintelui și a succesorilor direcți.