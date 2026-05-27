Implozie la o fabrică din Washington. Un rezervor chimic s-a rupt: Cel puțin o persoană a murit, 9 sunt rănite și alte 9 dispărute

5 minute de citit Publicat la 12:05 27 Mai 2026 Modificat la 12:05 27 Mai 2026

Fabrica Nippon Dynawave Packaging Co. din Washington, după implozia rezervorului chimic, 26 mai 2026. Sursa foto: Longview Fire Department

Cel puțin o persoană a murit, nouă persoane au fost rănite, iar nouă angajați sunt în continuare dați dispăruți după ce un rezervor mare cu produse pentru tratare chimică, inclusiv substanțe periculoase, s-a rupt la o fabrică de hârtie și ambalaje din statul Washington, au declarat pompierii, potrivit CNN.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 7:30 dimineața, ora locală (n.r. 17:30 ora României), la fabrica Nippon Dynawave Packaging Co. din Longview, Washington. Rezervorul rupt conținea „white liquor” (lichid alb), un amestec chimic utilizat în procesul de fabricare a hârtiei, a transmis Departamentul de Pompieri din Longview. Oficialii au declarat anterior că rezervorul a implodat.

Nu există niciun pericol pentru comunitatea din jur, a transmis departamentul, recomandând totodată oamenilor să evite zona. Situația rămâne activă, însă operațiunile de recuperare și stabilizare sunt „extrem de complexe” din cauza pericolelor continue de siguranță, a declarat Scott Goldstein, șeful pompierilor din cadrul Cowlitz 2 Fire Rescue, într-o conferință de presă marți seara.

› Vezi galeria foto ‹

Printre răniți se numără opt angajați și un pompier, care între timp a fost tratat și externat, au declarat oficialii pompierilor. Într-o conferință de presă, aceștia au spus că „au existat victime decedate” în urma imploziei.

CNN a contactat fabrica Nippon Dynawave Packaging Co. pentru comentarii privind incidentul.

În timp ce oficialii au spus inițial că rezervorul avea o capacitate de 80.000 de galoane și era umplut în proporție de aproximativ 60%, ulterior au declarat că acesta conținea de peste 10 ori mai mult „white liquor” — aproximativ 900.000 de galoane. Aproximativ 90.000 de galoane de material ar putea încă să se afle în interiorul rezervorului avariat, au spus aceștia.

Accidentul este cel mai recent dintr-o serie de incidente produse în ultimele luni la facilități industriale, mori și uzine, unele dintre ele soldate de asemenea cu victime.

Chiar săptămâna trecută, oficialii s-au grăbit să prevină explozia unui rezervor chimic supraîncălzit în California, ceea ce a determinat evacuarea a zeci de mii de locuitori până când presiunea din rezervor a fost redusă, eliminând riscul unei explozii catastrofale. În aprilie, o scurgere chimică implicând acid azotic și o altă substanță la o uzină din Virginia de Vest a ucis două persoane și a rănit alte peste zece, a relatat Associated Press.

În octombrie anul trecut, peste 24.000 de livre de explozibili au detonat la o fabrică de explozibili din Tennessee, ucigând 16 angajați și provocând o explozie atât de puternică încât a fost înregistrată ca un cutremur de magnitudine 1,6. Iar cu două luni înainte, o explozie la o uzină US Steel din Pennsylvania a ucis doi muncitori și a rănit alte peste zece persoane, dintre care una a rămas prinsă sub dărâmături, potrivit AP.

Un purtător de cuvânt al PeaceHealth St. John Medical Center a declarat pentru CNN că spitalul a primit inițial nouă pacienți, inclusiv o persoană care a murit în incidentul din Longview și alte patru persoane transferate la un centru pentru tratarea arsurilor din Portland. Trei pacienți au fost ulterior externați de la PeaceHealth St. John Medical Center, iar un pacient rămas este în stare stabilă, a declarat pentru CNN Jim Murez, managerul de comunicare al spitalului, într-o actualizare.

Longview se află la aproximativ 50 de mile nord de Portland și la aproximativ 130 de mile sud de Seattle.

Problemele de siguranță complică operațiunile de recuperare

Operațiunile de recuperare au fost întârziate deoarece unele zone ale amplasamentului sunt inaccesibile din cauza problemelor continue de siguranță de la fabrica din Longview, a declarat șeful de batalion al Departamentului de Pompieri din Longview, Matt Amos, în conferința de presă de marți seara.

Rezervorul rămâne instabil, creând „condiții periculoase” pentru echipele de intervenție, a spus Goldstein în cadrul conferinței.

Operațiunile de recuperare vor fi reluate miercuri dimineață, odată ce condițiile vor permite echipelor să continue în siguranță, a adăugat el.

Agențiile locale, regionale și de stat colaborează cu personalul fabricii pentru a „consolida structural și stabiliza amplasamentul” și pentru a ajuta la operațiunile de recuperare, care pot fi reluate în siguranță miercuri dimineață, a transmis departamentul de pompieri.

Eforturile de recuperare „rămân concentrate pe accesarea în siguranță a tuturor zonelor afectate ale fabricii, recuperarea victimelor și sprijinirea familiilor afectate, asigurând în același timp siguranța echipelor de intervenție din cauza instabilității amplasamentului”, a spus Amos.

Toate familiile afectate au fost informate, a adăugat el.

Departamentul de Ecologie al statului are o echipă specializată în scurgeri prezentă la fața locului pentru a monitoriza calitatea aerului și a apei, potrivit purtătoarei de cuvânt Brittny Goodsell.

Deși echipele de intervenție nu au detectat o creștere a problemelor privind calitatea aerului, o echipă suplimentară de monitorizare a aerului se îndreaptă spre fabrică pentru a sprijini eforturile, a spus Goodsell.

„În acest moment nu avem motive de îngrijorare pentru sănătatea publică în afara perimetrului incidentului”, a declarat ea.

Guvernatorul Bob Ferguson a spus că oficialii statului vor fi la fața locului „pentru a face tot ce putem pentru a ajuta situația”, adăugând: „Vom rămâne aici atât timp cât va fi nevoie.”

Statul a fost în „contact permanent” cu echipele locale de intervenție pentru a oferi sprijin și a mobilizat echipa de sprijin civil a Gărzii Naționale, a declarat Ferguson, democrat. Departamentul de Sănătate oferă asistență pentru logistica medicală de urgență, a spus el.

În timp ce operațiunile de căutare și recuperare continuau, membrii comunității s-au adunat marți seara în Longview pentru o veghe în memoria victimelor și a celor încă dispăruți. Unii țineau lumânări în timp ce își plecau capetele în rugăciune. Liderii religioși au condus rugăciuni pentru familii și echipele de intervenție, îndemnând la unitate.

„Suntem aici în această seară pentru că atunci când unul dintre noi suferă, suferim cu toții”, a spus pastorul Mark Schmutz de la Northlake Church.

Inspecții deschise fără legătură cu implozia

Există două inspecții în desfășurare la fabrică, fără legătură cu implozia, potrivit Departamentului pentru Muncă și Industrie al statului Washington.

Una a fost deschisă în martie după ce departamentul a primit o plângere anonimă privind îngrijorări „legate de o supapă a unui rezervor de clarificare cu amoniac apos”, care nu este același rezervor care s-a rupt, potrivit agenției.

Cealaltă a fost deschisă în mai după primirea unei plângeri privind o surpare de teren creată de un sistem de drenaj defect, a transmis agenția.

Oficialii statului au sancționat fabrica pentru încălcări constatate în urma altor trei inspecții din ultimii cinci ani, care nu erau legate de „siguranța proceselor sau depozitării chimice”, ci de protecția împotriva căderilor și de neutilizarea măștilor de protecție, a transmis agenția.

Cea de-a treia încălcare menționa că angajatorul „nu s-a asigurat că angajaților li s-a oferit un loc de muncă lipsit de pericole recunoscute care cauzează sau pot cauza răni grave ori deces”, potrivit raportului de inspecție.