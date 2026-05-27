Polonia a primit aprobarea SUA pentru a produce local rachete Patriot

1 minut de citit Publicat la 12:29 27 Mai 2026 Modificat la 12:46 27 Mai 2026

Sistem antiaerian Patriot al armatei poloneze. Foto: Profimedia Images

Departamentul de stat al SUA a acordat permisiunea Poloniei de a produce local rachete antiaeriene Patriot. Astfel, Polonia va putea fabrica rachete PAC-3 MSE pentru sistemele sale antiaeriene Patriot, a precizat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat TVN24 și preluat de polskieradio.pl.

„Americanii erau, inițial, sceptici în privința capacității noastre de a produce rachete PAC-3 pentru Patriot”, a spus oficialul polonez. „După vizita întreprinsă în Statele Unite, cred că toate opțiunile sunt acum deschise și am primit o aprobare preliminară din partea Departamentului de Stat de a produce rachete pentru sistemele Patriot. Ele vor fi produse de industria de apărare poloneză - avem astfel de capacități în Polonia”.

Racheta PAC-3 MSE reprezintă cea mai modernă variantă antiaeriană a sistemului Patriot.

Americanii produc în prezent în jur de 700 de astfel de rachete, conform unor rapoarte neoficiale, și își propun să crească producția la 2.000 de rachete pe an.

Statele Unite au consumat mai mult de jumătate din stocul de rachete antiaeriene Patriot și THAAD, după aproape o lună de război în Iran, conform unui raport publicat de Centrul de Analize Strategice și Internaționale (CSIS). De asemenea, armata americană a tras, în 7 săptămâni de conflict aproiape 1.000 de rachete de croazieră Tomahawk, practic tot stocul de rachete care se află la bordul navelor de luptă din zona Golfului.

Epuizarea rapidă a stocurilor de astfel de muniții ar putea fi motivul principal pentru schimbarea de atitudine a SUA: amreicanii ar fi interesați în a avea un partener suplimentar de producție pentru rachetele Patriot.

Armata poloneză are în dotare în prezent două baterii Patriot și urmează a mai avea încă șase.