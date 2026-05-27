Ilie Bolojan acuză PSD că nu-și asumă guvernarea: „De trei săptămâni a intrat în boscheți”. Ce spune despre un guvern tehnocrat

Premierul demis Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul demis Ilie Bolojan a acuzat Partidul Social Democrat, miercuri, la DigiFM, că nu își asumă o propunere de premier și că „de trei săptămâni a intrat în boscheți”. Bolojan spune că în discuțiile de la Cotroceni „nu s-a discutat despre niciun nume explicit”. Întrebat dacă PNL ar vota un guvern tehnocrat, acesta a răspuns: „Să vedem premierul, programul, miniștrii, dacă vor fi surogate ale PSD, nu vom vota, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitate.”

„Pot să confirm că după moțiune am avut mai multe discuții cu Nicușor Dan, am discuta de SAFE, de noul guvern dar nu există o concluzie a acestor discuții. Discuția de bază a fost cea cu reprezentanții partidelor politice. (...) Domnul Președinte, când va avea soluția, o va comunica când va considera. Ce vă pot confirma, nu s-a discutat despre niciun nume explicit”, a spus Bolojan.

Acesta a atacat PSD pe care l-a acuzat că „nu își asumă răspunderea”.

„PSD nu își asumă răspunderea, nu își revendică postul de premier cu care odată obținut poate să demonstreze cum să rezolve problemele, nu au acest curaj. PSD a dezertat de la răspundere. (...) PSD de trei săptămâni a intrat în boscheți nu vine cu propunerea, nu își asumă, fug de răspundere”, a spus premierul demis.

Întrebat despre varianta guvernului tehnocrat și dacă PSD ar susține o astfel de propunere, Bolojan a spus că depinde de cum va arăta.

„Guvernul tehnocrat, în aceste condiții, e una dintre variantele care au fost evocate. E greu ca un guvern tehnocrat să poata performa. În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat trebuie să vedem premierul, programul, miniștrii, dacă vor fi surogate ale PSD, nu vom vota, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL nu exclude și varianta în care să fie propus din premier, însă spune că aceasta „nu are cum să fie prima ipoteză”.

„Dacă nu pot proba acest lucru (n.red. o majoritate în jurul PSD) sau dacă nu ar trece un guvern ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, inclusiv cu mine. Dar astăzi s-a dovedit că o astfel de ipoteză nu are majoritate parlamentară. Nu a fost discutată o astfel de variantă pentru că în mod evident nu are cum să fie prima ipoteză”, a mai spus Bolojan.