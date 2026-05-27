Vapatul și fumatul electronic, la un pas de interzicerea totală în spații publice, inclusiv transportul în comun. Senatul adoptă legea

1 minut de citit Publicat la 14:07 27 Mai 2026 Modificat la 14:07 27 Mai 2026

Senatul a adoptat legea care interzice fumatul electronic și vapatul în spații publice închise. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se interzice utilizarea în spațiile publice a dispozitivelor de vapat și fumat electronic prin încălzirea tutunului, scrie Agerpres.

Concret, legea interzice folosirea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun în spațiile publice închise, inclusiv în mijloacele de transport în comun, precum și în locurile de joaca pentru copii.

S-au înregistrat 40 voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri.

Textul adoptat modifică și completează Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Proiectul a avut raport negativ din partea comisiei de specialitate, dar în plen acest raport nu a întrunit voturile necesare.

A fost, în schimb, adoptată propunerea legislativă în forma depusă de inițiatori.

Inițiatori: Principiul de la bază este interzicerea totală a fumatului

"Se interzice fumatul, folosirea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii", prevede actul votat de senatori.

Sunt exceptate spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate.

"Principiul acestui proiect este interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spațiile închise şi acoperite de folosință colectivă.

O astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunțe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse şi i-ar proteja de efectele deosebit de grave ale fumatului pasiv", au arătat inițiatorii proiectului, parlamentari ai POT, în expunerea de motive a proiectului.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților fiind decizională.