Ca melcul, spre Strasbourg. Comisarii europeni sunt enervați că trebuie să meargă cu mașinile electrice. Cel din Ungaria a luat duba

3 minute de citit Publicat la 14:23 27 Mai 2026 Modificat la 14:23 27 Mai 2026

Mașinile electrice introduse de Comisia Europeană în cadrul politicilor sale verzi le dau bătăi de cap comisarilor europeni în drum spre Strasbourg. FOTO: Profimedia Images

Mașinile electrice introduse de Comisia Europeană în cadrul politicilor sale verzi le dau bătăi de cap comisarilor europeni în drum spre Strasbourg. Comisarii sunt nemulțumiți că, atunci când pleacă de la Bruxelles spre Strasbourg, trebuie să oprească la o stație din Luxemburg pentru a încărca mașinile electrice, deoarece bateriile acestora nu rezistă pe tot traseul de aproximativ 440 de kilometri, scrie Politico.

Oprirea a devenit o sursă de iritare pentru mai mulți membri ai echipei Ursulei von der Leyen, au declarat pentru Politico oficiali din cabinetele unor comisari. Flota „verde” a Comisiei nu reușește să parcurgă drumul până la Parlamentul European fără pauză.

Mașinile sunt folosite pentru transportul președintei Comisiei Europene și al comisarilor la evenimente oficiale. Ele au nevoie de aproximativ 20-30 de minute de încărcare pe traseu. Astfel, un drum care durează deja aproximativ cinci ore devine și mai lung.

Nemulțumirile lor seamănă cu cele ale industriei auto și ale unor grupuri politice, care spun că tranziția verde este împinsă prea repede, înainte ca infrastructura de încărcare și obiceiurile consumatorilor să fie pregătite.

Comisia Europeană a susținut interzicerea vânzării de mașini noi cu motoare pe benzină și motorină din 2035. Industria auto a avertizat însă că infrastructura nu este încă suficient de dezvoltată. Mulți șoferi spun că se tem să cumpere mașini electrice din cauza autonomiei reduse și a lipsei stațiilor de încărcare.

Vehiculele fac parte din planul Comisiei de a-și transforma propria flotă într-una fără emisii. Inițiativa a fost lansată în 2022, în primul mandat al Ursulei von der Leyen, și a fost reconfirmată în decembrie anul trecut. Comisia vrea ca toate cele 128 de mașini ale sale să fie cu emisii zero până în 2027. În prezent, aproximativ 80% din flotă este electrică, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Flota include și modele BMW mari, care nu sunt potrivite pentru drumuri lungi fără încărcare, a spus un oficial. Comisia nu a confirmat ce modele folosește.

Între timp, Comisia a relaxat unele reguli pentru constructorii auto europeni, permițând și alte tipuri de motorizare după 2035, dacă producătorii compensează emisiile. Această relaxare nu se aplică însă și propriei flote.

Problema opririlor pentru încărcare a fost discutată la o reuniune a Colegiului comisarilor, după ce un comisar s-a plâns de inconvenientele provocate de mașinile electrice. Oficialilor li s-a spus să discute cu Piotr Serafin, comisarul pentru buget, responsabil și de partea administrativă.

O variantă ar fi ca mașinile să circule mai încet pe autostradă, pentru a economisi bateria. „Dar nu prea funcționează”, a spus un oficial. În acest caz, drumul poate ajunge să dureze chiar și șapte ore.

Comisarii nu sunt încântați nici de ideea de a merge cu trenul spre Strasbourg

Unii spun că trebuie să poarte convorbiri telefonice sensibile pe drum. Totodată, sunt nemulțumiți că trebuie să oprească pentru încărcare, uneori târziu în noapte, după săptămâni lungi de plen, când vor să revină cât mai repede la Bruxelles.

Un comisar pare să fi găsit o soluție diferită. Potrivit unor oficiali, Olivér Várhelyi, comisarul european din partea Ungariei, a mers uneori la Strasbourg într-o dubă împreună cu echipa sa, în loc să folosească mașina oficială. Cabinetul său nu a comentat informația.

Ursula von der Leyen nu se confruntă cu aceeași problemă. Mașina președintei Comisiei trebuie să fie blindată, din motive de securitate, iar în prezent nu ar exista un model electric blindat potrivit.

Comisia Europeană urmează să prezinte în iulie un plan de electrificare, după ce pachetul a fost amânat față de calendarul inițial. Planul ar urma să includă o țintă ambițioasă privind electrificarea.

Pachetul a fost anunțat în aprilie de Ursula von der Leyen, ca parte a eforturilor UE de a reduce dependența de combustibilii fosili, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. „Trebuie să accelerăm electrificarea economiei noastre, a industriei, a modului în care ne încălzim locuințele și a mobilității”, spunea atunci șefa Comisiei Europene.