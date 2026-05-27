Administrația Trump vrea să furnizeze plutoniu folosit la bombe nucleare companiilor din energie

3 minute de citit Publicat la 14:34 27 Mai 2026 Modificat la 14:34 27 Mai 2026

Reactoarele nucleare avansate necesită un uraniu cu densitate energetică mai mare și mai îmbogățit în comparație cu reactoarele convenționale. Foto: GettyImages

De ani de zile, guvernul federal lucrează la transformarea focoaselor nucleare vechi, neexplodate, rămase din timpul Războiului Rece, în combustibil pentru centralele nucleare de generație următoare. Acum, un nou acord important în curs de elaborare ar putea permite unor companii private să acceseze pentru prima dată plutoniu de calitate militară - și să îl transforme în electricitate, scrie CNN.

Departamentul Energiei a anunțat marți că a selectat compania nucleară avansată Oklo Inc, precum și alte patru companii, pentru a începe „negocieri avansate” privind posibilitatea ca aceste companii să acceseze Programul de Utilizare a Surplusului de Plutoniu, potrivit unui purtător de cuvânt al biroului de Energie Nucleară al departamentului. Negocierile nu sunt încă finalizate.

Programul Departamentului Energiei (DOE) ar putea „ajuta companiile să deblocheze următorul nivel de finanțare privată pentru a extinde aprovizionarea internă cu combustibil nuclear, a stimula inovația în tehnologiile americane de reciclare și a debloca finanțarea din sectorul privat pentru a alimenta renașterea nucleară a națiunii”, a declarat Mike Goff, secretar adjunct principal pentru energie nucleară, într-un comunicat.

O posibilă înțelegere privind plutoniul cu administrația Trump, dacă va avea succes, ar putea fi un pas major înainte pentru companiile nucleare avansate care construiesc reactoare modulare mici, care se întrec în a obține combustibil pentru operațiunile lor de producere a energiei. Dar ar putea, de asemenea, să stârnească îngrijorări cu privire la proliferarea nucleară și ar putea deschide calea către alte țări pentru a face același lucru.

„Transferul de plutoniu utilizabil în scopuri militare către industria privată ar crește riscul proliferării armelor nucleare, inclusiv către state sau teroriști”, se arată într-o scrisoare din septembrie a senatorului democrat Ed Markey din Massachusetts și a reprezentanților Don Beyer din Virginia și John Garamendi din California. „Statele Unite nu pot descuraja în mod eficient alte țări să utilizeze plutoniul în scopuri civile dacă îl folosim noi înșine.”

Reactoarele nucleare modulare mici necesită mai puțină întreținere și spațiu fizic decât centralele nucleare masive și îmbătrânite din SUA. Unele companii nucleare avansate sunt susținute de marile companii tehnologice; există o cerere uriașă pentru energia lor viitoare, deoarece inteligența artificială crește considerabil cererea de energie electrică din SUA.

Cu toate acestea, blocajul lor actual este combustibilul.

Reactoarele nucleare avansate necesită un uraniu cu densitate energetică mai mare și mai îmbogățit în comparație cu reactoarele convenționale. Și până când Rusia a început războiul cu Ucraina în 2022, aceasta a fost principalul furnizor de uraniu îmbogățit pentru SUA.

Companii precum Oklo consideră stocurile de plutoniu din SUA ca un ingredient cheie pentru alimentarea rapidă a reactoarelor de generație următoare, în timp ce alte capacități interne de îmbogățire din SUA lucrează la extindere. Oklo a colaborat cu Laboratorul Național Los Alamos al Departamentului de Energie - locul inițial al Proiectului Manhattan - pentru a desfășura experimente care testează tehnologia reactoarelor sale.

„Constrângerile legate de aprovizionarea cu combustibil reprezintă un factor cheie pentru dezvoltarea reactoarelor avansate”, a declarat Jacob DeWitte, cofondator și CEO al Oklo, într-un comunicat. DeWitte a spus că programul DOE ar putea „crea o cale” pentru utilizarea plutoniului suplimentar „ca și combustibil de punte pentru reactoarele avansate, pentru a pune în funcțiune mai multe reactoare mai repede”.

Pe lângă Oklo, DOE a selectat companiile Exodys Energy, SHINE, Standard Nuclear și Flibe Energy pentru a intra în negocieri avansate privind programul său de plutoniu.

Înainte de a urma o strategie de reutilizare a plutoniului vechi pentru combustibil nuclear, Departamentul pentru Energie și Administrația Națională pentru Securitate Nucleară din administrația Biden au urmărit o strategie diferită - încercând să dilueze și să îngroape plutoniul adânc în New Mexico.

Însă, atât în ​​administrațiile Biden, cât și în cea Trump, oamenii de știință și oficialii din domeniul energiei au căutat modalități de a transforma diverse părți ale arsenalului nuclear american în energie. La instalațiile NNSA, oamenii de știință din domeniul nuclear au produs combustibil avansat pentru reactoare - un proces care creează o supă topită de uraniu de calitate militară combinat cu uraniu slab îmbogățit, toate amestecate într-un cazan metalic masiv, încălzit la aproximativ 1100 de grade Celsius.

Pe lângă acest program federal, diverse companii private din SUA lucrează la reconstruirea capacităților de îmbogățire a uraniului.