Ilie Bolojan, despre unirea României cu Republica Moldova. „Dacă ar depinde de votul meu, da”

Publicat la 15:30 27 Mai 2026

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că ar fi de acord cu unirea României cu Republica Moldova, în cazul în care ar depinde de votul său. Bolojan consideră că prioritatea actuală pentru Chişinău este continuarea parcursului european şi deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, informează Agerpres.

El fost întrebat dacă este de acord cu unirea României cu Republica Moldova.

„Dacă ar depinde de votul meu, da!”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, la Digi FM.

El a precizat că, în acest moment, cel mai important lucru pentru Republica Moldova este apropierea de Uniunea Europeană.

„Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru fraţii noştri, pentru că, dacă nu se leagă mai puternic economic de o zonă care poate să-i tracteze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie şi de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte uşor să rezişti”, a afirmat Bolojan.