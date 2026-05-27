MApN îi aduce un omagiu unui veteran de război care a murit cu o zi înainte să împlinească 113 ani. Cine a fost lt.col. Ilie Ciocan

1 minut de citit Publicat la 16:37 27 Mai 2026 Modificat la 16:38 27 Mai 2026

Locotenent-colonelul (rtr.) Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a murit cu o zi înainte să împlinească 113 ani. Sursa foto: MApN

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, miercuri, că locotenent-colonelul (rtr.) Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a murit cu o zi înainte să împlinească 113 ani. "A luptat patru ani pe front, parcurgând drumurile grele ale războiului de la Odessa și Cotul Donului până în Ungaria și Cehoslovacia. O viață trăită cu modestie, demnitate și credință", a transmis MApN.

"A plecat dintre noi locotenent-colonelul (rtr.) Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, cu o zi înainte de a împlini venerabila vârstă de 113 ani.

A luptat patru ani pe front, parcurgând drumurile grele ale războiului de la Odessa și Cotul Donului până în Ungaria și Cehoslovacia. O viață trăită cu modestie, demnitate și credință.

„Am fost încorporat în anul 1935 la Regimentul 6 Artilerie Piteşti. Am stat patru ani pe front, ca servant la tun, dar niciodată n-am omorât pe nimeni”, spunea veteranul Ilie Ciocan, omul care a văzut războiul cu ochii lui și a purtat toată viața amintirea camarazilor rămași pe câmpul de luptă.

Dincolo de uniformă, a rămas un om simplu, care, trecut de 100 de ani, citea încă Biblia și ziarele fără ochelari și își amintea cu emoție de calul care i-a salvat viața de mai multe ori în timpul războiului.

Astăzi, Armata României îi aduce un omagiu unui destin care a străbătut un secol de istorie și a rămas, până în ultima clipă, un simbol al curajului, rezistenței și iubirii de țară.

Drum lin printre stele, domnule locotenent-colonel Ilie Ciocan! România nu vă va uita", a comunicat ministerul Apărării Naţionale.