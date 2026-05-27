Un oraș din România a creat moneda virtuală iLEU, cu care ești plătit dacă trăiești "verde". Ce poți cumpăra cu ea

1 minut de citit Publicat la 16:20 27 Mai 2026 Modificat la 16:20 27 Mai 2026

Municipiul Bistrița a decis să-i recompenseze cu o monedă virtuală pe cei care merg cu bicicleta sau pe jos. Foto: Getty Images

Un sistem de recompense prin credit virtual a fost adoptat în municipiul Bistrița pentru a-i încuraja pe cetățeni să meargă cu bicicleta și pe jos și să participe la acțiuni ecologice, scrie Agerpres.

Creditul este denominat în unitatea virtuală numită "iLEU".

Aceste unități digitale acumulate vor putea fi convertite de cetățeni în bilete la evenimente culturale, la ștrand sau la pârtia de schi.

Potrivit administrației municipale, Consiliul Local Bistrița a adoptat, miercuri, hotărârea privind aprobarea sistemului de recompense iLEU, implementat în cadrul proiectului B-CONNECT, finanțat prin programul Comisiei Europene "Inițiativa Urbană Europeană - Acțiuni Inovatoare".

"Sistemul este conceput pentru a încuraja comportamentele pozitive față de mediu, precum reducerea poluării prin diminuarea traficului auto și creșterea implicării civice în viața orașului", se menționează în referatul de aprobare.

Sistemul este rezultatul cooperării cu o companie software și va putea fi utilizat în mod gratuit, exclusiv pe teritoriul municipiului Bistrița, prin intermediul aplicației iReport Bistrița.

Cei interesați trebuie să aibă minim 14 ani și să își creeze un cont de utilizator.

Bistrițenii trebuie să meargă pe jos sau cu bicicleta sau să participe la competiții municipale pentru a primi leii virtuali

"iLEU este o unitate virtuală echivalentă cu 1 leu, fără valoare patrimonială autonomă, care nu poate fi convertită în numerar. Utilizatorii primesc unități iLeu pentru mersul cu bicicleta, mersul pe jos, participarea la evenimentele B-Connect, participarea la competițiile organizate de Municipiul Bistrița împreună cu alți parteneri în cadrul proiectului, furnizarea de date de monitorizare a investițiilor realizate în cadrul proiectului, implicarea în alte acțiuni și proiecte ale autorităților locale și organizațiilor neguvernamentale cu teme similare cu proiectul B-Connect, precum și în cadrul proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local", se mai arată în documentul citat.

Pentru acest an, vor fi puse în circulație 100.000 de unități digitale iLEU, care vor fi depozitate în portmoneul virtual al municipiului Bistrița.

Din acest portofel virtual, recompensele digitale vor fi transferate utilizatorilor sistemului, pe baza activității acestora.

Creditul virtual acumulat va putea fi convertit în invitații la spectacolele Centrului Cultural Municipal "George Coșbuc", bilete la ștrandul municipal, acces la teleschiul și telescaunul de la pârtia Cocoș, vizitarea Bisericii Evanghelice sau parcarea bicicletelor.

Intenția municipalității este ca, ulterior, sistemul să fie dezvoltat și extins prin includerea unor parteneri externi, care să ofere noi posibilități de utilizare a unităților iLEU.