60 de călători au fost evacuaţi, după un incendiu la locomotiva unui tren, în Maramureş. ISU a trimis 4 autospeciale de stingere cu apă

Publicat la 20:47 26 Mai 2026

Peste 60 de călători dintr-un tren care urma să ajungă în gara din Baia Mare au fost debarcaţi pe raza localităţii Ulmeni după ce locomotiva a luat foc, a informat, marţi seara, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Adriana Şanta.

"La faţa locului a sosit o locomotivă de schimb, peste 60 de călători au fost îmbarcaţi în siguranţă în vagoane, urmând ca trenul să îşi reia traseul în cel mai scurt timp", a spus Adriana Şanta.

Conform sursei citate, inţial toţi călătorii aflaţi în vagoane au fost evacuaţi în deplină siguranţă.

"Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Incendiul a fost localizat şi se manifestă doar la nivelul locomotivei, fiind eliminat riscul de propagare a flăcărilor la vagoane", a precizat Adriana Şanta.

Potrivit aceleiaşi surse, pentru gestionarea situaţiei, la faţa locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două echipaje medicale.