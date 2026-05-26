Oligarhii îi cer lui Putin arme și soldați care să le păzească afacerile de dronele ucrainene, după ce au pierdut un trilion de ruble

Economia Rusiei are mari probleme din cauza războiului din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Mediul de afaceri rus are nevoie de armament de calibru mare și de posibilitatea de a recruta rezerviști pentru protejarea întreprinderilor împotriva atacurilor cu drone. Declarația a fost făcută marți, la Kremlin, în cadrul unei întâlniri cu Vladimir Putin, de Aleksandr Șohin, principalul reprezentant al lobby-ului marilor companii și șeful Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia (RSPP), cea mai mare organizație de afaceri din țară, în al cărei consiliu de conducere se află miliardari din lista Forbes, relatează The Moscow Times.

„Marile întreprinderi, fără îndoială, se preocupă atât de protejarea obiectivelor lor, cât și de protejarea zonelor în care companiile sunt prezente. Dar unele chestiuni trebuie reglementate”, i s-a adresat Șohin lui Putin. „Acestea țin de mecanismele de asigurare cu armament — nu doar armament ușor de calibrul 7,62, ci și de calibru mai mare. Este vorba și despre diverse sisteme de război electronic, instalații laser și altele”

În plus, după cum reiese din declarațiile lui Șohin, mediul de afaceri ar dori ca anumite întreprinderi să aibă rezerviști repartizați permanent, pe care să îi poată folosi pentru paza obiectivelor, lucru permis de o lege adoptată la sfârșitul anului trecut. „Se întâmplă adesea ca acești rezerviști să fie astăzi într-un loc, mâine în altul. Abia încep să preia obiectivul, că apar deja noi sarcini”, s-a plâns Șohin, citat de serviciul de presă al Kremlinului.

La sfârșitul anului trecut, doar companiile petroliere au înregistrat pierderi de aproximativ un trilion de de ruble în urma atacurilor cu drone, care au lovit zeci de rafinării din întreaga țară. Până în primăvara anului 2026, un sfert din teritoriul Rusiei ajunsese deja în raza de acțiune a dronelor ucrainene, inclusiv orașe aflate dincolo de Urali, precum Celiabinsk, Ekaterinburg și Perm.

La începutul lunii mai, după o serie de atacuri care au obligat Kremlinul să reducă amploarea ceremoniei paradei de Ziua Victoriei de la Moscova, Vladimir Putin l-a demis pe comandantul Forțelor Aerospațiale, structură din care fac parte trupele de apărare anti-aeriană și anti-rachetă (PVO, PRO). În locul generalului Viktor Afzalov, care conducea Forțele Aerospațiale din 2023, a fost numit generalul-colonel Aleksandr Ceaiko, care condusese Districtul Militar de Est din 2021.

Din cauza atacurilor cu drone, Putin însuși a înăsprit puternic măsurile de securitate. După cum au relatat surse citate de Financial Times, el petrece tot mai mult timp în buncăre subterane, și-a redus deplasările, iar angajaților din aparatul apropiat al președintelui li se interzice să folosească telefoane mobile și orice dispozitive cu acces la internet.